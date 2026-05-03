Ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sân bay Nội Bài lập kỷ lục đón gần 118.000 khách

Chủ Nhật, 15:50, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sân bay Nội Bài đón gần 118.000 lượt hành khách, lập kỷ lục khai thác trong ngày. Dù lưu lượng tăng đột biến, công tác điều hành vẫn đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày 3/5, đơn vị này dự kiến phục vụ tổng cộng 728 lượt chuyến bay cất, hạ cánh. Tổng sản lượng hành khách ước đạt 117.853 lượt, vượt các mốc dự báo trước đó.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong đó, vận tải hàng không nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 408 lượt chuyến bay, tương ứng 70.160 lượt hành khách. Đáng chú ý, lượng khách từ các địa phương trở về Thủ đô (nội địa đến) đạt 36.530 lượt, phản ánh nhu cầu di chuyển tăng cao trong ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Ở chiều quốc tế, hoạt động khai thác cũng duy trì ở mức cao với hơn 320 lượt chuyến bay, phục vụ 47.693 lượt hành khách.

Sân bay Nội Bài đón lượng hành khách kỷ lục trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4. 

Mặc dù lưu lượng hành khách tăng đột biến, công tác điều hành tại sân bay vẫn được triển khai hiệu quả nhờ phân bổ lịch bay hợp lý theo các khung giờ trong ngày. Thực tế ghi nhận có 7 khung giờ cao điểm đối với chuyến bay đi và 6 khung giờ cao điểm đối với chuyến bay đến, với mật độ trung bình hơn 2.000 hành khách mỗi khung giờ. 

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, việc chủ động áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) cùng với điều hành linh hoạt tại các khu vực làm thủ tục, cửa ra tàu bay đã góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ cục bộ.

Ước tính có gần 118.000 khách đổ về sân bay Nội Bài trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

“Các khu vực như quầy thủ tục, an ninh soi chiếu, sảnh trả hành lý đều được vận hành thông suốt, không ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ”, đại diện Cảng thông tin.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong ngày cao điểm cuối cùng, Cảng tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc đã rà soát và bố trí 100% nhân lực tại các vị trí trực tiếp phục vụ hành khách, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Trong ngày cuối dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã đón lượng hành khách kỷ lục, vượt xa so với dự báo trước đó.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất và doanh nghiệp vận tải cũng được tăng cường, nhằm đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn, đồng thời bố trí đầy đủ phương tiện để giải tỏa hành khách nhanh chóng khỏi khu vực nhà ga;

Phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông thông thoáng cho hành khách; áp dụng thu phí tự động tại tất cả các làn ra/vào để nâng cao năng lực thông quan, thực hiện điều tiết đóng/mở các làn thu phí linh hoạt, không để xảy ra ùn ứ tại các khung giờ cao điểm.

Phi Long/VOV.VN
Sân bay Nội Bài siết an ninh cấp độ 1 trong cao điểm nghỉ lễ 30/4
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 nhằm bảo đảm an toàn khai thác trong giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, ngành hàng không cũng đang chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trước nguy cơ thiếu hụt và biến động giá nhiên liệu bay.

Sân bay Nội Bài được xếp vào top 10 sân bay tốt nhất thế giới
VOV.VN - Năm 2026, Cảng HKQT Nội Bài ghi dấu mốc quan trọng khi tăng 8 bậc trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới và lần đầu lọt Top 10 toàn cầu nhóm sân bay 30-40 triệu khách, khẳng định vị thế ngày càng cao của hàng không Việt Nam.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách "kỷ lục" ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
VOV.VN - Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi hàng vạn người dân đồng loạt quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho nhịp sống và làm việc thường nhật.

