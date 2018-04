Gần 2.800 người chết vì TNGT trong 4 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/4/2018), cả nước xảy ra 6.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.788 người, bị thương 4.636 người.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 tháng, cả nước có trên 2.788 người chết vì tai nạn giao thông, con số bị thương là trên 4.600 người.

“So với 4 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông giảm 349 vụ (giảm 5,48%), số người chết giảm 7 người (giảm 0,25%), số người bị thương giảm 483 người (giảm 9,44%)”, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 3.104 vụ, làm chết 2.788 người, bị thương 1.576 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 109 vụ (giảm 3,39%), số người chết giảm 7 người (giảm 0,25%), tăng 136 người bị thương (tăng 9,44%).

Chỉ tính riêng trong tháng 4 (từ ngày 16/3 đến 15/4), toàn quốc xảy ra 1.346 vụ, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 210 vụ (giảm 13,5%), giảm 42 người chết (giảm 6,17%), giảm 275 người bị thương (giảm 21,42%).

Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc Long Thành.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 5 tới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong Quý I; các địa phương còn xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”; vi phạm tải trọng xe và có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng phối hợp Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 23/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông./.

