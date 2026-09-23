Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

Người khuyết tật học cách thích nghi

Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM năm 2026 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố và UBND phường Xuân Hòa phối hợp tổ chức.

Ngày hội thu hút 38 doanh nghiệp tham gia, trong đó 24 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật. Các doanh nghiệp đưa ra 1.069 vị trí việc làm, như thợ may, kỹ thuật viên, nhân viên chăm sóc khách hàng, thu ngân, phục vụ, kế toán, livestream bán hàng, đóng gói... trong đó gần 500 vị trí dành cho người khuyết tật.

Hơn 500 người khuyết tật và hàng trăm người dân tham gia Ngày hội việc làm

Cùng với hơn 500 người khuyết tật còn có hàng trăm người lao động trên địa bàn phường Xuân Hòa đến tìm kiếm việc làm tại ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM cho biết, trong thời đại số, việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng qua các nền tảng trực tuyến vẫn là một trở ngại với một bộ phận người khuyết tật. Vì vậy, trung tâm vừa tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin việc làm trên các nền tảng số, vừa duy trì hình thức tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu việc làm trực tiếp để người khuyết tật có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 200 người khuyết tật, trong đó khoảng 30% nhận việc và làm ổn định. Sau khi giới thiệu, trung tâm tiếp tục theo dõi quá trình làm việc, nắm bắt những khó khăn mà người lao động gặp phải và hỗ trợ thêm về kỹ năng mềm, kỹ năng thích nghi với môi trường làm việc, qua đó giúp họ duy trì việc làm lâu dài.

Người khuyết tật quan tâm đến vấn đề chính sách an sinh, việc làm, thu nhập

Thực tế, khoảng cách từ một hồ sơ phù hợp đến một công việc ổn định không chỉ nằm ở chuyên môn. Với người khuyết tật, khả năng giao tiếp, thích nghi với môi trường mới và xử lý những tình huống trong công việc cũng là những yếu tố cần được chuẩn bị trước khi bước vào doanh nghiệp.

Theo ông Ngoan, hoạt động kết nối việc làm không dừng ở việc đưa người lao động và doanh nghiệp gặp nhau, mà cần có quá trình tư vấn, hỗ trợ để người khuyết tật thích nghi và duy trì công việc sau tuyển dụng.

Người khuyết tật ghi công việc có thể làm và treo lên “Cây cơ hội việc làm”

"Hiện nay thường các em khuyết tật được học nghề và có trình độ nhưng mà để tiếp cận doanh nghiệp thì cần phải có thời gian giúp các em có kỹ năng mềm, góp phần rất lớn cho các em duy trì sự ổn đinh công việc trong doanh nghiệp", ông Nguyễn Văn Ngoan nói.

Linh hoạt để người khuyết tật thêm cơ hội

Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy, thay vì áp một công việc cho tất cả, việc bố trí vị trí phù hợp với khả năng của từng người khuyết tật thì họ có thể bắt đầu công việc thuận lợi hơn.

Anh Vũ Đình Cường, 31 tuổi, là người khuyết tật đang đảm nhận vị trí thiết kế kiêm tuyển dụng tại Công ty TNHH Khuôn bế Sương Quyên, cho biết: doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển nhiều vị trí lao động phổ thông. Trong buổi sáng, có khoảng 15-20 người quan tâm, nộp hồ sơ tuyển dụng.

Anh Vũ Đình Cường là người khuyết tật, làm nhiệm vụ tuyển dụng, giải đáp cho người lao động quan tâm đến vị trí tuyển dụng của công ty

Hiện doanh nghiệp có 10 lao động là người khuyết tật. Ngay từ khi được tuyển dụng, công ty hỗ trợ đào tạo cách làm việc, chuẩn bị chỗ ăn, ở.

"Khi tuyển người khuyết tật vào làm việc, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn để xem phù hợp với công việc, vị trí nào, từ đó sắp xếp và hỗ trợ tối đa. Với những bạn bị yếu tay chân, chúng tôi sẽ bố trí công việc chỉ cần ngồi một chỗ, chủ yếu là trả lời khách hàng. Còn những bạn khuyết tật về trí não thì sẽ được sắp xếp làm những công việc nhẹ nhàng như dán mút, không đòi hỏi nhiều về trình độ hay khả năng suy nghĩ', anh Cường cho biết.

24 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu, bộ phận tuyển dụng Công ty cổ phần Máy Tính Viện cho biết, công ty tuyển dụng nhiều vị trí như thu ngân, kế toán, nhập liệu, kỹ thuật viên. Trong đó có một số việc có thể làm trực tuyến tại nhà hoặc làm cộng tác viên, một số việc phù hợp với người bị khuyết tật vận động, có khả năng làm việc bằng tay và giao tiếp với khách hàng.

Công ty đang có những cộng tác viên là người khuyết tật có tay nghề, mức thu nhập khá. "Các bạn thường quan ngại khi tuyển dụng vào thì không được đào tạo, không được tiếp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi tư vấn rằng nếu các bạn chưa có kiến thức căn bản nhưng đam mê với vị trí này thì vẫn có thể ứng tuyển. Công ty có đội ngũ hỗ trợ, đào tạo từ A đến Z", chị Thu chia sẻ.

Anh Giang Nguyễn tặng quà cho người khuyết tật đến nộp hồ sơ ứng tuyển, quan tâm đến công ty

Anh Giang Nguyễn, Công ty TNHH Jabil Việt Nam, cho biết doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí sản xuất linh kiện điện tử, máy móc và luôn dành cơ hội cho người khuyết tật. Hiện công ty có 39 lao động khuyết tật đang làm việc và cũng đang tuyển thêm nhiều vị trí phù hợp với người khuyết tật, nhất là những lao động có kỹ năng công nghệ.

"Doanh nghiệp chúng tôi rất muốn tìm những bạn có khả năng sử dụng máy tính, nếu có những kỹ năng đó, hầu như đều ngồi một chỗ vẫn làm được, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần các bạn cố gắng, chịu khó học hỏi và trang bị thật nhiều kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp" anh Giang cho biết.