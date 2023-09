Gần 90% tần suất bay quốc tế của Vietnam Airlines được khôi phục

Vietnam Airlines Group cung ứng gần 400.000 chỗ nội địa dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các Hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 - 5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.