Giá cước vận tải biến động, Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra trên toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn công tác làm việc với các địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và bình ổn giá cước vận tải đường bộ.

Giá cước vận tải đã được điều chỉnh sau biến động của giá xăng dầu trong thời gian qua.

Theo quyết định, đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cùng các chuyên viên liên quan. Nhiệm vụ trọng tâm là làm việc trực tiếp với các Sở Xây dựng và doanh nghiệp vận tải để rà soát tình hình kê khai, niêm yết và điều chỉnh giá cước trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Dự kiến trong tháng 4/2026, đoàn sẽ làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai và Đắk Lắk - những địa phương có nhiều doanh nghiệp vận tải điều chỉnh tăng giá cước ở mức cao. Trưởng đoàn được phép chủ động bổ sung địa bàn và đơn vị làm việc phù hợp với diễn biến thực tế, với điều kiện thông báo trước ít nhất 2 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ đoàn công tác, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành giá; đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; việc thực hiện quy định về kê khai và niêm yết giá.

Đáng chú ý, báo cáo cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế nhằm đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về diễn biến giá cước, các giải pháp điều hành cũng như kiến nghị cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ liên tiếp gần nhất kèm theo báo cáo để phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện.

Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Việc kiểm tra nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong kê khai và điều chỉnh giá cước, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý”.

Theo báo cáo nhanh của các Sở Xây dựng gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3/2026, có hàng trăm doanh nghiệp vận tải tại 30/34 tỉnh, thành phố thực hiện kê khai tăng giá vé.

Trong đó, TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị vận tải tăng giá nhiều nhất với 15 đơn vị trên 96 tuyến, mức tăng dao động từ 5–36%. Một số địa phương ghi nhận mức tăng cao từ 30–50% như Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An…

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân chủ yếu của việc tăng giá cước là do giá xăng và dầu diesel trong nước tăng mạnh, phổ biến từ 20–30% trong thời gian qua.

Trước tình hình này, ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu, đặc biệt là tác động đến giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá đúng quy định, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí; đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đại diện cơ quan quản lý khẳng định: “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá cước bất hợp lý, ảnh hưởng đến thị trường và đời sống người dân”.

Động thái thành lập đoàn công tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải, hỗ trợ ổn định thị trường và đảm bảo hoạt động logistics thông suốt trong thời gian tới.