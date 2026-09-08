Gia Lai cấp hơn 1.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I

Theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, Gia Lai được phân bổ hơn 1.400 tấn gạo cho hơn 24.000 học sinh, học viên thuộc diện được hưởng chính sách.

Đối tượng chủ yếu là học sinh tiểu học, THCS và THPT đang học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; học sinh ở xa trường, địa hình cách trở, không thể đi về trong ngày.

Chính sách này cũng áp dụng đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách như con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật.

Đối với học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chính sách hỗ trợ được áp dụng cho những trường hợp thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc có khoảng cách từ nhà đến trung tâm từ 10 km trở lên.

Tỉnh Gia Lai phân bổ hơn 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2026-2027

Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, Gia Lai được cấp thêm hơn 291 tấn gạo hỗ trợ hơn 6.800 học sinh. Trong số này, hơn 4.200 học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ hơn 136 tấn gạo; hơn 2.500 học sinh nội trú được hỗ trợ hơn 155 tấn.

Các học sinh này đang theo học tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, gồm các trường tại các xã Ia O, Ia Chia, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan và Ia Dom.

UBND tỉnh Gia Lai giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI vận chuyển, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng gạo đến các địa điểm giao nhận tại trung tâm các xã, phường. Việc giao nhận gạo phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời, đúng đối tượng.

Chính sách hỗ trợ góp phần bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; qua đó giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới.