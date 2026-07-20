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Hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Thứ Hai, 22:09, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1316/QĐ-TTg hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

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Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm.

Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, một số trạm đo được lượng mưa rất lớn như Pắc Ta (397mm), Hua Bum (389mm). Đặc biệt, tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ đã vượt ngưỡng 900mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than vào sáng ngày 17/7. Theo thống kê mới nhất, thiên tai đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Về tài sản, 28 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 224 nhà bị hư hỏng hoặc ngập lụt, và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 408ha lúa và hoa màu bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ (QL4H, QL12, QL32, QL279) và đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông cục bộ.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h00 ngày 20/7/2026, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.

PV/VOV.VN
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