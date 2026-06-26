Gia Lai khẩn trương gia cố các điểm xung yếu trước mùa mưa bão

Tại phường Quy Nhơn, công trình tường chắn chống sạt lở núi ở khu vực Hải Minh ngoài đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước mùa mưa.

Những ngày này, tại khu vực Hải Minh ngoài, khu phố 9, phường Quy Nhơn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Với người dân nơi đây, mỗi ngày công trình được hoàn thiện cũng đồng nghĩa thêm một phần yên tâm trước mùa mưa đang đến gần.

Công nhân khẩn trương thi công tường chắn khắc phục sạt lở núi tại khu vực Hải Minh ngoài, khu phố 9, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nỗi ám ảnh về trận sạt lở do bão số 13 cuối năm 2025 vẫn còn hiện hữu. Hàng nghìn mét khối đất đá từ núi Phương Mai đổ xuống vùi lấp 3 căn nhà, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương và nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Ông Lê Văn Phụng, người dân khu phố 9, phường Quy Nhơn kỳ vọng, công trình tường chắn chống sạt lở sẽ trở thành "lá chắn" bảo vệ khu dân cư trước những diễn biến thời tiết cực đoan.

"Cấp thiết lắm vì mùa mưa bão gần tới rồi. Nếu mà tiến độ không kịp thì mùa mưa sẽ gặp nhiều khó khăn. Người dân mong Nhà nước hoàn thành công trình vững chắc cho bà con yên tâm", ông Phụng nói.

Ngay sau khi được bố trí nguồn vốn, UBND phường Quy Nhơn triển khai dự án xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở núi tại Hải Minh ngoài với tổng mức đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng. Công trình gồm tường chắn dài 65m, cao 4m, kết hợp hệ thống mương thoát nước dẫn dòng từ chân núi ra biển nhằm giảm áp lực dòng chảy và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Khu vực Hải Minh ngoài, phường Quy Nhơn, đang được đầu tư xây dựng tường chắn để bảo đảm an toàn cho khu dân cư.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện đơn vị thi công, cho biết, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu huy động thường xuyên khoảng 20 công nhân cùng nhiều máy móc, tổ chức thi công liên tục. Điều kiện vận chuyển vật liệu khó khăn do địa hình ven biển khiến đơn vị phải tăng cường nhân lực và phương tiện trung chuyển để không làm gián đoạn thi công.

"Vật tư từ biển đảo đi vô tới cảng để cập bến, trong quá trình vận chuyển vô bãi tập kết thì rất là nhiều đường luồn nên nhà thầu đã tăng bo rất nhiều xe rùa, vận chuyển ngày đêm để có vật tư để kịp làm, xây tường chắn nhằm sớm hoàn thiện công trình", ông Hùng thông tin thêm.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương. Riêng phường Quy Nhơn được bố trí hơn 52,7 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đến nay đã hoàn thành 5 công trình trường học, trụ sở khu phố và trụ sở làm việc. Trong đó, dự án tường chắn chống sạt lở tại Hải Minh ngoài được xác định là công trình trọng điểm cần hoàn thành trước mùa mưa nhằm bảo vệ khu dân cư nằm dưới chân núi Phương Mai.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, công trình hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng. Chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thành đúng kế hoạch.

"Đơn vị thi công đã tập trung các lực lượng, các phương tiện, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đến nay tiến độ thi công đã đạt khoảng 80% khối lượng. UBND phường đã chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ để trước mùa mưa bão công trình này phải hoàn thành xong, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân", ông Toàn nói.