Gia Lai: Người Jarai làng Têng giữ bản sắc, tìm hướng thoát nghèo

Ngày 8/11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Têng, xã Biển Hồ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh luôn quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng bà con nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa ở các buôn làng.

Ngày hội tại làng Têng năm nay gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Làng có 360 hộ với hơn 1.570 nhân khẩu, phần lớn là người Jarai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết của nhân dân làng Têng.

Qua các phong trào thi đua, bà con tích cực phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, hơn 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Hơn 92% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 2 đội cồng chiêng, múa xoang vẫn duy trì hoạt động trong các dịp sinh hoạt cộng đồng.

Tại ngày hội, bà con trao đổi về việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn tình đoàn kết trong làng. Đồng thời, một số hộ dân đề xuất triển khai thêm các mô hình sản xuất hiệu quả để nông dân, phụ nữ và thanh niên có thêm cơ hội tăng thu nhập ngay tại quê hương.

Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chú trọng trong vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp bà con có thêm sinh kế, từng bước thoát nghèo. Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị bà con từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để có thể gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản; lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Biển Hồ cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, vận động bà con giữ gìn vệ sinh, bảo tồn văn hóa cồng chiêng và giữ vững an ninh trật tự.

Ông Phạm Anh Tuấn tới dự Ngày Hội đại đoàn kết của nhân dân làng Têng.

"Bà con chăm lo việc học hành cho thế hệ trẻ, để từng bước thay đổi cuộc sống, con em cố gắng từ mẫu giáo tới tiểu học, THCS, THPT, đều phải được học. Có làm nghề nông cũng được, nhưng làm sao để tăng năng suất hiệu quả tốt hơn. Sắp tới các dự án vào tỉnh rất nhiều, nhưng bà con học nghề mới đảm bảo được. Tôi rất mong bà con tin theo sự lãnh đạo của Đảng và tin vào chính quyền. Có điều gì phản ánh với chính quyền, chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ giải quyết”, ông Phạm Anh Tuấn mong muốn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ khó khăn về nhà ở, kinh phí giúp cán bộ thôn mua máy tính và trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.