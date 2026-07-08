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Gia Lai quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại một rẫy cà phê

Thứ Tư, 10:36, 08/07/2026
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VOV.VN - Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy cà phê của một gia đình ở làng Yăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chiều 7/7, trong quá trình đào hố trồng cà phê, ông R’com Thắng phát hiện một số di vật nghi là của bộ đội như dao găm, bình tông, dây thắt lưng và đã báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Phí.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng gia đình ông R’com Thắng tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định các di vật trên là những vật dụng thường được bộ đội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến. Tại khu vực này còn có hai hố bom cũ đã được san lấp để phục vụ sản xuất, nằm cách vị trí phát hiện các di vật khoảng 70m.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại làng Yăng, xã Ia Phí

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm. Hài cốt còn lại gồm một phần xương ống chân bị gãy vỡ, một số răng và nhiều mảnh xương nhỏ trong tình trạng phân hủy mạnh.

Các di vật được tìm thấy gồm bình tông, bát sắt B52, dây thắt lưng, sổ tay, dao găm, mảnh tăng, mảnh nhựa vành cố định mũ cối, hộp nhôm, lọ thuốc cùng một số hiện vật khác. Lực lượng chức năng cũng thu thập 3 chiếc răng để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định.

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Hài cốt liệt sĩ được quàn tại Ban CHQS xã Ia Phí chờ hoàn thiện các thủ tục theo quy định

Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Phí để bảo quản và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong những ngày tới, Đội K52 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực vừa phát hiện.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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