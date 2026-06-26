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Hà Tĩnh: bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thứ Sáu, 16:51, 26/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 23 - 25/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã tổ chức lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà (xã Toàn Lưu) và Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ (xã Đức Thọ)

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà có 9 phần mộ được khai quật, số hóa, trong đó lấy được mẫu của 8 phần mộ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ, lực lượng đã khai quật, số hóa 26 phần mộ, lấy được 20 mẫu gồm 18 mẫu răng và 2 mẫu xương; chất lượng các mẫu đều tốt. Có 6 phần mộ không lấy được mẫu do hài cốt đã phân hủy mạnh.

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Đây là đợt lấy mẫu được triển khai sau khi Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc) và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm.

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Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ (ảnh BHT).

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê (xã Hương Khê) với 84 phần mộ. Từ tháng 8/2026, việc lấy mẫu sẽ triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) với 63 phần mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) với 491 phần mộ.

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Công tác khai quật, số hóa và cập nhật dữ liệu từng phần mộ đã được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy trình kỹ thuật (ảnh BHT).

Song song với việc lấy mẫu, công tác khai quật, số hóa và cập nhật dữ liệu từng phần mộ đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy trình kỹ thuật. Các thông tin về vị trí mộ, hiện trạng hài cốt, ký hiệu, đặc điểm nhận dạng ban đầu đều được ghi nhận, đối chiếu và nhập vào hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý. Đây là khâu quan trọng, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho việc lựa chọn mẫu sinh phẩm đạt chất lượng, mà còn tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ lâu dài cho công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Sỹ Đức/VOV1
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