Gia Lai sẵn sàng sơ tán hơn nửa triệu dân khi có siêu bão

Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của tỉnh Gia Lai được xây dựng với 5 nhóm tình huống gồm bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán và cháy rừng, đi kèm với đó là 10 kịch bản ứng phó.

Trong đó, riêng bão được xây dựng 4 kịch bản, từ bão cấp 8-9 đến siêu bão từ cấp 14 trở lên. Đối với lũ, có 3 kịch bản ứng phó, từ lũ ở mức báo động 3 đến lũ vượt mức lịch sử tương đương đợt thiên tai tháng 11/2025.

Bão số 13 (Kalmaegi) cuối năm 2025 gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai.

Các kịch bản vừa căn cứ vào dự báo khí tượng vừa dựa trên diễn biến thực tế tại hiện trường, bảo đảm các quyết định ứng phó kịp thời, sát tình hình.

Đối với các tình huống bão thông thường hoặc lũ ở mức báo động 3, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ huy tại địa bàn.

Với các tình huống siêu bão hoặc lũ lớn, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thống nhất chỉ đạo trên phạm vi toàn tỉnh.

Ở kịch bản nghiêm trọng nhất là siêu bão từ cấp 14 trở lên, Gia Lai dự kiến sơ tán hơn 570.000 người tại 64 xã, phường. Địa bàn tập trung vào các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm.

Đối với kịch bản lũ vượt mức lịch sử, trọng tâm sơ tán tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh với khoảng 122.000 người dân, thực hiện theo nguyên tắc di dời ngay khi mực nước đạt ngưỡng nguy hiểm, không chờ nước tràn vào nhà mới triển khai.

Tỉnh Gia Lai cũng đã rà soát, bố trí 2.139 điểm sơ tán tập trung với tổng sức chứa hơn 543.000 người, với phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm các khu vực có nguy cơ bị cô lập đều dự trữ đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong ít nhất 5 ngày.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai lên 10 kịch bản ứng phó với thiên tai, trong đó riêng với bão có kịch bản cho 4 cấp độ.

Một điểm mới trong phương án năm nay là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành trên hệ thống thông tin trực tuyến về phòng, chống thiên tai. Các địa phương được yêu cầu hoàn thành việc cập nhật dữ liệu sơ tán dân lên hệ thống trước ngày 15/8/2026.

Song song với việc ứng dụng công nghệ, tỉnh cũng huy động hơn 23.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.