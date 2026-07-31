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Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm

Thứ Sáu, 10:31, 31/07/2026
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VOV.VN - Sáng 31/7, siêu bão Dolphin tiếp tục tăng cường độ trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và đã đạt ngưỡng cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư của mùa bão năm 2026 tại khu vực này.

Siêu bão Dolphin đạt cuối cấp 17, có thể mạnh tương đương siêu bão Sinlaku

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc sáng 31/7, tâm siêu bão Dolphin nằm tại khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc - 161,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 4.200 km về phía Đông. Bão đang duy trì cường độ cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

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Siêu bão Dolphin tiếp tục tăng cường độ trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương (Ảnh: Cắt từ clip Windy) 

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong quá trình này, Dolphin vẫn còn khả năng mạnh thêm, với sức gió cực đại vùng gần tâm đạt khoảng 115 knots, vượt ngưỡng cấp 17 và có thể đạt cường độ tương đương siêu bão SINLAKU.

Đến khoảng ngày 3/8, bão được dự báo sẽ chuyển hướng từ Tây Tây Bắc sang hướng Tây, đồng thời tăng tốc lên khoảng 25 km/h, hướng về khu vực ven biển Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Biển Đông có thể đón gió Tây Nam mạnh từ đầu tháng 8

Các chuyên gia nhận định, khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 5/8, hoàn lưu của bão sẽ góp phần làm tăng cường hoạt động của gió mùa Tây Nam trên Biển Đông.

Theo đó, từ ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên hầu khắp khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh đến rất mạnh. Điều kiện thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và các hoạt động trên biển.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo trong những ngày tới.

Văn Ngân/VOV.VN
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