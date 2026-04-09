Ngày 9/4, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi.

Diều hoa Miến Điện vừa được thả về rừng.

Các cá thể được thả lần này gồm 5 loài: 1 cá thể Diều đầu trắng (Circus spilonotus), 3 cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela), 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) và 1 cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus).

Đây đều là những loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.

Cán bộ Vườn Quốc gia Kon Ka kinh cùng các lực lượng liên ngành thả các cá thể về rừng.

Ông Trần Văn Thụ - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: Các cá thể này được người dân và cơ quan chức năng bàn giao cho trung tâm từ tháng 2 đến tháng 3/2026. Từ đó tới nay, các bác sĩ, cán bộ trung tâm đã thực hiện chăm sóc, phục hồi chức năng, phục hồi tập tính cho chúng đủ khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Tê Tê Java.

“8 cá thể này, mỗi cá thể có một hoàn cảnh khác nhau. Có cá thể khỏe mạnh, có cá thể yếu. Đặc biệt, Diều hoa Miến Điện đã gãy cánh, bị thương ở chân; Culi bị thương ở đầu. Các bác sĩ của trung tâm đã chăm sóc, tới nay thì đều phục hồi hoàn toàn khỏe mạnh. Còn một số cá thể như Khỉ Đuôi Lợn đã được người dân nuôi thời gian dài nên bản năng tự nhiên đã mất. Các cán bộ trung tâm đã phục hồi bản năng bằng cách cho tập huấn ngoài tự nhiên, lấy thức ăn ngoài tự nhiên về, cho tập làm quen với môi trường tự nhiên”, ông Thụ cho biết.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên