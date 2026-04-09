Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

Thứ Năm, 15:19, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 9/4, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi. 

Diều hoa Miến Điện vừa được thả về rừng.

Các cá thể được thả lần này gồm 5 loài: 1 cá thể Diều đầu trắng (Circus spilonotus), 3 cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela), 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) và 1 cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus).

Đây đều là những loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.

Cán bộ Vườn Quốc gia Kon Ka kinh cùng các lực lượng liên ngành thả các cá thể về rừng.

Ông Trần Văn Thụ - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: Các cá thể này được người dân và cơ quan chức năng bàn giao cho trung tâm từ tháng 2 đến tháng 3/2026. Từ đó tới nay, các bác sĩ, cán bộ trung tâm đã thực hiện chăm sóc, phục hồi chức năng, phục hồi tập tính cho chúng đủ khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Tê Tê Java.

“8 cá thể này, mỗi cá thể có một hoàn cảnh khác nhau. Có cá thể khỏe mạnh, có cá thể yếu. Đặc biệt, Diều hoa Miến Điện đã gãy cánh, bị thương ở chân; Culi bị thương ở đầu. Các bác sĩ của trung tâm đã chăm sóc, tới nay thì đều phục hồi hoàn toàn khỏe mạnh. Còn một số cá thể như Khỉ Đuôi Lợn đã được người dân nuôi thời gian dài nên bản năng tự nhiên đã mất. Các cán bộ trung tâm đã phục hồi bản năng bằng cách cho tập huấn ngoài tự nhiên, lấy thức ăn ngoài tự nhiên về, cho tập làm quen với môi trường tự nhiên”, ông Thụ cho biết.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai động vật hoang dã bảo tồn tái thả rừng tự nhiên Kon Ka Kinh tê tê cu li khỉ chim diều đa dạng sinh học môi trường Tây Nguyên cứu hộ động vật thiên nhiên
Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã
Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng
Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

