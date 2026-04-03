Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Vào khoảng 20h ngày 31/3, khi anh Nguyễn Thành Đông (trú tại khóm Tân Dân, phường An Xuyên) đang di chuyển trên đoạn đường phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thì bất ngờ va chạm với hai mẹ con rái cá.

Nhận thức được ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Đông đã đưa cả hai cá thể về nhà chăm sóc tạm thời với ý định bàn giao cho lực lượng chức năng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, trong đêm con rái cá mẹ nặng khoảng 3-4kg đã thoát ra môi trường tự nhiên.

Con rái cá con được gia đình ông Đông chăm sóc

Sáng hôm sau, gia đình anh Đông đã chủ động liên hệ với Công an phường An Xuyên để trình báo và thực hiện thủ tục bàn giao. Qua kiểm tra thực tế, cá thể rái cá con có trọng lượng khoảng 0,5kg và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Để đảm bảo môi trường phát triển tốt nhất cho con vật, Công an phường đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm chuyển giao cá thể này cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Hiện gia đình đã bàn giao con rái cá cho cơ quan chức năng địa phương

Đại diện Công an phường An Xuyên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của anh Nguyễn Thành Đông cũng như gia đình trong việc bảo tồn động vật quý hiếm. Đồng thời, cảnh báo việc người dân không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay giết mổ mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã.