Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Thứ Sáu, 14:42, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Vào khoảng 20h ngày 31/3, khi anh Nguyễn Thành Đông (trú tại khóm Tân Dân, phường An Xuyên) đang di chuyển trên đoạn đường phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thì bất ngờ va chạm với hai mẹ con rái cá.

Nhận thức được ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Đông đã đưa cả hai cá thể về nhà chăm sóc tạm thời với ý định bàn giao cho lực lượng chức năng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, trong đêm con rái cá mẹ nặng khoảng 3-4kg đã thoát ra môi trường tự nhiên.

Con rái cá con được gia đình ông Đông chăm sóc

Sáng hôm sau, gia đình anh Đông đã chủ động liên hệ với Công an phường An Xuyên để trình báo và thực hiện thủ tục bàn giao. Qua kiểm tra thực tế, cá thể rái cá con có trọng lượng khoảng 0,5kg và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Để đảm bảo môi trường phát triển tốt nhất cho con vật, Công an phường đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm chuyển giao cá thể này cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Hiện gia đình đã bàn giao con rái cá cho cơ quan chức năng địa phương

Đại diện Công an phường An Xuyên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của anh Nguyễn Thành Đông cũng như gia đình trong việc bảo tồn động vật quý hiếm. Đồng thời, cảnh báo việc người dân không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay giết mổ mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: động vật hoang dã rái cá bảo vệ động vật đa dạng sinh học thanh niên
Còn nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch, giết mổ động vật
Còn nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch, giết mổ động vật

VOV.VN - Vụ đường dây mua bán, giết mổ lợn bệnh, không rõ nguồn gốc tuồn vào bữa ăn trường học tại Hà Nội gây lo ngại lớn về an toàn thực phẩm, đồng thời bộc lộ lỗ hổng trong kiểm dịch và quản lý giết mổ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài TNVN trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Còn nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch, giết mổ động vật

Còn nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch, giết mổ động vật

VOV.VN - Vụ đường dây mua bán, giết mổ lợn bệnh, không rõ nguồn gốc tuồn vào bữa ăn trường học tại Hà Nội gây lo ngại lớn về an toàn thực phẩm, đồng thời bộc lộ lỗ hổng trong kiểm dịch và quản lý giết mổ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài TNVN trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng
Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

