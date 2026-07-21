Gia Lai tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Trong mùa khô 2025–2026, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết khắc nghiệt tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear của Campuchia để rà soát 139 xã, phường và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Tại địa bàn trong tỉnh, lực lượng chức năng khảo sát 35 địa điểm trọng điểm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ.

Riêng Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của 41.999 phần mộ; trong đó có 11.976 mộ chưa có thông tin và 11.832 mộ có một phần thông tin. Các lực lượng địa phương đã lấy được 2.705 mẫu ADN, trong đó 1.568 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch -Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai chiến dịch với quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, Chiến dịch đang đối mặt với áp lực lớn khi chỉ còn 104 ngày để lấy mẫu 9.200 ngôi mộ còn lại. Công tác tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm như Đăk Pơ, Đồi Xuân Sơn (xã Ân Tường), Đồi 547 (tỉnh Stung Treng, Campuchia) vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nhân chứng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52 nêu khó khăn trong triển khai chiến dịch ở Campuchia: "Tại Đồi 547 trong chiến dịch K84 ác liệt, hiện vẫn còn nhiều nguồn thông tin về các liệt sĩ đang nằm lại đó. Một cựu chiến binh, nguyên là trinh sát cho biết khi đó còn khoảng 39 đồng đội nằm lại trên đỉnh đồi. Điểm này có thể góp phần giảm tải cho Chiến dịch 500 ngày đêm, nhưng theo thông tin hiện nay, khu vực xung quanh còn rất nhiều mìn; nguồn thông tin từ phía Campuchia sau nhiều năm cũng đã trở nên khan hiếm".

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai lưu ý việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bà yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát thông tin, đặc biệt là các hố chôn tập thể tại các địa bàn trọng điểm như Đăk Pơ, Đồi Xuân Sơn, Chư Prông, đồng thời báo cáo tiến độ hàng tuần về cơ quan thường trực.

18 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ, hi sinh tại Campuchia, được quy tập trong mùa khô 2025-2026, đã được an táng tại nghĩa trang Đức Cơ, Gia Lai.

Trong công tác lấy mẫu ADN, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các lực lượng làm việc xuyên suốt không kể ngày nghỉ; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất phương án vận chuyển mẫu sinh phẩm nhanh hơn, an toàn hơn; kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kể cả những người ở phía bên kia chiến tuyến trước đây, cung cấp thông tin phục vụ chiến dịch. "Quan điểm của chúng ta xác định đây là trách nhiệm chính trị, là trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta không ngại khó khăn, gian khổ, phải nỗ lực bằng mọi hình thức, bằng những phương pháp tốt nhất, với sự cố gắng và quyết tâm cao nhất để sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng trang trọng tại nghĩa trang. Đồng thời, cần khẩn trương xác định danh tính để sớm đưa các anh trở về với gia đình”.