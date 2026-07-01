Gia Lai thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr

Tổ công tác do ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ khảo sát thực địa, rà soát tổng thể hiện trạng hồ chứa Ia Mơr, hệ thống kênh và các vùng tưới; đánh giá khả năng khai thác hiệu quả nguồn nước gắn với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn. Đồng thời, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đất rừng, khu dân cư, đất quốc phòng, an ninh và đề xuất phương án bố trí sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hồ chứa nước Ia Mơr, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai

Tổ công tác cũng sẽ rà soát các hạng mục thuộc Dự án hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Ia Mơr giai đoạn 2021–2026, đề xuất điều chỉnh hướng tuyến, vùng tưới và phương án đầu tư nhằm đồng bộ với định hướng hình thành vùng tưới lớn, liền vùng, liền thửa, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và phát huy tối đa nguồn nước từ hồ chứa.

Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả dung tích hồ hiện có, đồng thời xem xét định hướng lâu dài như nâng cấp hồ, nạo vét lòng hồ hoặc nâng cao trình đập khi cần thiết.

Hồ Ia Mơr là công trình hồ thủy lợi quy mô lớn trên địa bàn biên giới Gia Lai. Hồ được xây xong từ năm 2016, có dung tích khoảng 180 triệu m³, đủ năng lực tưới cho khoảng 14 nghìn ha ở Gia Lai và Đắk Lắk. Tuy nhiên đến nay, Gia Lai mới triển khai dự án hệ thống kênh nhánh giai đoạn 2021–2026 với quy mô tưới khoảng 2.100 ha.