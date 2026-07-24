Gia Lai tháo gỡ "nút thắt" nhân lực y tế cơ sở trong mô hình chính quyền mới

Buổi làm việc tập trung vào việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế với 369 điểm trạm, phục vụ quy mô dân số bình quân tăng mạnh từ trên 9.700 người/trạm lên trên 26.800 người/trạm. Mặc dù 100% trạm y tế đã có bác sĩ hoạt động, nhưng thực tế tỉnh vẫn đang thiếu hụt gần 500 nhân lực.

Khó khăn lớn nhất nằm ở việc thu hút và giữ chân bác sĩ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do chế độ đãi ngộ chưa đủ mạnh và điều kiện làm việc còn hạn chế. Bên cạnh đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến UBND cấp xã còn lúng túng trong quản lý chuyên môn y tế, thiếu kinh nghiệm trong đấu thầu thuốc và vận hành trạm y tế như một đơn vị sự nghiệp độc lập.

Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về vị trí việc làm, định mức nhân lực theo quy mô dân số và đặc thù địa bàn. Đồng thời hỗ trợ nguồn vốn đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu đặc thù của địa phương: “Tỉnh ban hành rất nhiều chính sách về thu hút nhưng gần như không có bác sĩ về. Về trung tâm y tế, về bệnh viện đã khó rồi, còn về xã thì họ không về. Hiện nay, mức thu hút nguồn nhân lực cao nhất của chúng tôi là 600 triệu đồng cho một bác sĩ và hỗ trợ tiền thuê nhà. Chúng tôi đã lập kế hoạch để điều động, biệt phái, luân chuyển. Bởi vì nếu đưa xuống mà không có thiết bị, không có vận hành thì lãng phí nguồn nhân lực, trong khi ở tuyến trên, chúng tôi đang rất thiếu".

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu đặc thù, khó khăn tại tỉnh.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự thẳng thắn của tỉnh Gia Lai trong việc nhìn nhận những tồn tại, khó khăn.

Đoàn ghi nhận Gia Lai là một trong những địa phương đi đầu trong việc ban hành các nghị quyết thu hút bác sĩ. Tuy nhiên, Đoàn cũng lưu ý địa phương cần nâng cao chất lượng của môi trường làm việc, lộ trình thăng tiến và đào tạo sau đại học để bác sĩ yên tâm gắn bó với trạm y tế xã.

Về vấn đề chuyển đổi số, Đoàn công tác đề nghị tỉnh cần thực chất hơn, tháo gỡ tình trạng một trạm y tế phải vận hành quá nhiều phần mềm nhưng hạ tầng máy tính lại lạc hậu.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, các ý kiến của tỉnh về sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và cơ chế tài chính đặc thù sẽ được Đoàn tổng hợp để kiến nghị Quốc hội xem xét.

“Gia Lai cần cơ chế gì, chính sách gì đủ mạnh để khắc phục những khó khăn, tỉnh cứ kiến nghị. Đoàn giám sát sẽ nhìn nhận một cách toàn diện và khách quan để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Tất cả đều hướng về người dân, làm sao để người dân thực sự thụ hưởng những chính sách mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang kỳ vọng và mong muốn", bà Trần Thị Nhị Hà nói.