Quảng Trị thu hút nhân lực y tế để hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ tuyến cơ sở thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ ngày 1/4/2026, toàn bộ 77 trạm y tế xã, phường tại tỉnh Quảng Trị trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tạo ra mô hình quản lý thống nhất, tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở đang đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu trang thiết bị.

Cán bộ, nhân viên y tế về cơ sở hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu cho người dân

Ông Lê Thanh Cảnh, Giám đốc Trạm Y tế phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ y tế cơ sở kỳ vọng tỉnh có chính sách thu hút và đào tạo bác sĩ, tạo động lực để bác sĩ về công tác tại các trạm y tế.

“Hiện nay, việc thu hút bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, do vậy, nguồn nhân lực bác sĩ còn rất là thiếu. Chính điều này ảnh hưởng nhất định đến việc mở rộng các dịch vụ kỹ thuật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn”.

Không chỉ ngành y tế, người dân cũng mong muốn các trạm y tế được bổ sung đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để giảm tình trạng phải chuyển tuyến đối với nhiều bệnh lý thông thường. Chị Võ Thị Bích Thủy, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị mong muốn: “Tôi mong muốn xem xét, có thể thu hút bác sĩ về các địa phương, các xã/phường để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà đặc biệt là các cụ cao tuổi để có thể là khám được gần hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn”.

Đội ngũ y tế cơ sở đến tận nhà thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi

Thực tế cho thấy, sau khi tiếp nhận 77 trạm y tế về địa phương quản lý, bình quân mỗi trạm có từ 3-4 bác sĩ. Mục tiêu đặt ra theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là đạt từ 4-5 bác sĩ mỗi trạm. Tính chung, tỉnh Quảng Trị hiện mới đạt tiêu chí 11,4 bác sĩ trên một vạn dân, tỉnh phấn đấu nâng lên 13 bác sĩ trên một vạn dân.

Bà Diệp Thị Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu bác sĩ mà còn thiếu cơ chế tạo nguồn nhân lực lâu dài. Đáng lo ngại hơn, nhiều trạm y tế sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Qua kiểm tra thực tế, có những trạm chỉ có máy đo huyết áp và ống nghe, thiếu cả máy điện tim cũng như nhiều thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Bà Diệp Thị Quyết cho rằng, nếu chỉ có bác sĩ mà không có điều kiện hành nghề thì cũng rất khó giữ chân đội ngũ y tế chất lượng cao. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi lại càng khó khăn hơn. Nếu không có bác sĩ thì khó triển khai các dịch vụ kỹ thuật, còn có bác sĩ tốt rồi nhưng không có trang thiết bị thì bác sĩ đó cũng không sẵn sàng về y tế tuyến cơ sở công tác: “Chúng tôi tích cực khảo sát, nghiên cứu thực tiễn việc triển khai Nghị quyết 166 HĐND Quảng Trị thời gian qua trên địa bàn tỉnh và những yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn tới để trình Hội đồng nhân dân chính sách thu hút, đãi ngộ và luân chuyển nhân lực y tế. Nếu không có chính sách này thì chỉ cần vài năm nữa, y tế tuyến cơ sở sẽ rất khó có bác sĩ đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên

Để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, HĐND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến 198 tỷ đồng.

Điểm mới của nghị quyết lần này không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút sau khi bác sĩ tốt nghiệp mà còn mở rộng sang đào tạo nguồn từ sớm. Tỉnh sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nguyện vọng học ngành y. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết trở về phục vụ tại địa phương theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nhiều năm qua luôn thiếu bác sĩ và rất khó tuyển dụng.

Toàn bộ kết quả khám của người dân sẽ được tích hợp, cập nhật đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử

Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ thu hút dao động từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng tùy theo trình độ chuyên môn, thành tích tốt nghiệp và vị trí công tác. Đặc biệt, đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ ưu tiên cao hơn khi công tác tại trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các chuyên ngành đặc thù với mức từ 150-300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc ban hành các nghị quyết về thu hút, đào tạo và đãi ngộ nhân lực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, điểm khác biệt của chính sách lần này là tỉnh chủ động tiếp cận, hỗ trợ đào tạo ngay từ khi học sinh trúng tuyển vào các trường y, đồng thời gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng, bảo đảm sau khi tốt nghiệp có vị trí việc làm phù hợp. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đào tạo nguồn nhân lực ngay tại chỗ sẽ tạo điều kiện để bác sĩ sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình.

Cần thu hút nhân lực y tế để thực hiện nhiệm vụ quản lý sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là đủ số lượng bác sĩ tại các trạm y tế mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nếu không có cơ chế điều hành phù hợp, các trạm y tế rất dễ bị “hành chính hóa” (làm hành chính 1 ngày 8 tiếng), dẫn đến tình trạng Người bệnh thì chờ y bác sĩ, y bác sĩ thì chờ người bệnh.

“Thiết kế của Nghị quyết lần này có chế độ thu hút đào tạo. Trước đây chưa ban hành, chúng ta chỉ có thu hút sau khi các em được đào tạo xong mới thu hút về. Lần này chúng ta chủ động thu hút bằng cách: Các em có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thi đỗ vào các trường y khoa thì chúng ta sẽ tiếp cận nguyện vọng và hỗ trợ đào tạo”.