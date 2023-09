Gia Lai triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh Gia Lai có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cao và ngập úng ở vùng trũng thấp là: huyện KBang, thị xã An Khê, huyện Đak Đoa, huyện Mang Yang, huyện Ia Grai, huyện Chư Păh, TP. Pleiku, huyện Chư Prông, huyện Đức Cơ... Từ nay đến ngày 27/9, các địa phương này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Lũ về trên sông Ba, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, khiến 2 thiếu nhi mắc kẹt giữa dòng hồi đầu tháng 8/2023. (Ảnh: Công an huyện Krông Pa cung cấp)

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, ngày 25/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các ban chỉ huy tại các địa phương và các chủ đầu tư, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Ông Nguyễn Công Sơn- Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Păh cho biết: “Sau khi nhận văn bản của tỉnh, ban chỉ huy của huyện cũng đã mời các xã về họp, hướng dẫn về công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Cụ thể là hướng dẫn các xã về chằng chống nhà cửa. Đối với những vùng cầu cống thường xuyên ngập, dân quân và công an xã trực đảm bảo người dân không đi qua, đảm bảo sinh mạng. Thời gian tới, ban chỉ huy của huyện túc trực 24/24 giờ để chỉ đạo kịp thời”.