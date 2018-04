Giá vé máy bay, dịch vụ hàng không tăng như thế nào từ tháng 4?

Bắt đầu từ 1/4, cơ cấu vé máy bay của cả 3 hãng hàng không Vietjet, Jetstar Pacific và Vietnam Airlines sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ tăng giá vé trẻ em (từ 2–12 tuổi) từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn. Giá vé trẻ em dưới 2 tuổi vẫn được giữ nguyên ở mức 10% vé người lớn.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé máy bay cho trẻ em. Giá dịch vụ tại cảng hàng không cũng tăng theo lộ trình.

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, sẽ tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa; từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế.

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Mức phí dịch vụ chọn trước chỗ ngồi của Vietjet cũng tăng từ 30.000 lên 50.000 với chỗ ngồi thường, 40.000 lên 90.000 với chỗ ngồi phía trước và 90.000 lên 150.000 với chỗ ngồi đặc biệt.

Cũng bắt đầu từ ngày 1/4, giá dịch vụ hành khách tại cảng hàng không sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, từ 1/4/2018 đến hết 30/6/2018), khách bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột) sẽ phải nộp 85.000 đồng thay vì 80.000 đồng như trước đây. Mức giá dịch vụ này tại các cảng hàng không còn lại vẫn được giữ nguyên như cũ.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng nhiều loại giá, phí chắc chắn sẽ kéo theo giá vé máy bay “leo thang”.

Từ ngày 1/4 đến hết 30/6, khách bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A, B, C sẽ phải nộp tương ứng 85.000, 75.000 và 60.000 đồng/khách. Giai đoạn tiếp theo, mức giá cao nhất áp tại cảng hàng không nhóm A là 100.000 đồng/khách, nhóm B là 80.000 đồng/khách và nhóm C là 60.000 đồng/khách.

Về giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, từ 1/4 trở đi, mức giá áp dụng sẽ là 18.181 đồng/khách thay vì áp mức 13.636 đồng/khách so với trước đây. Về phí soi chiếu an ninh được áp dụng là 20.000 đồng/lượt từ 1/7, với trẻ em tăng cũng đến 10.000 đồng/lượt từ 1/7.

Với việc điều chỉnh đồng loạt tăng nhiều loại giá, phí sẽ kéo theo giá vé máy bay “leo thang”. Thế nhưng, đại diện các hãng hàng không cho rằng, nếu khách hàng có kế hoạch đi lại sớm, tuỳ từng thời điểm và kế hoạch kinh doanh, chắc chắn chương trình giá rẻ sẽ vẫn còn.

Tuy nhiên, nhiều hành khách cũng tỏ ra chưa hài lòng khi chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không, sân bay chưa tương xứng với việc tăng giá vé máy bay./.

