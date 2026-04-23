Giải cứu du khách nước ngoài nặng gần 300kg bị ngã trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng

Trước đó, sáng 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu nhà trên đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân là ông S.A.G (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Du khách được đưa ra ngoài và chăm sóc y tế

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, nạn nhân có thể trạng lớn. Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với Công an địa phương và lực lượng y tế đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để nhân viên y tế chăm sóc.