Giải cứu thành công một phụ nữ rơi xuống giếng sâu 20m

VOV.VN - Chiều 24/4, theo tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, Đội nghiệp vụ của phòng vừa phối hợp với Công an huyện Cư Kuin giải cứu thành công một phụ nữ không may bị rơi xuống giếng nước sâu gần 20 mét, trong lúc đi làm rẫy.