Gian lận điểm thi ở Sơn La: Dư luận râm ran từ các mùa thi trước ?

Trước thông tin giá nâng điểm lên đến 1 tỷ đồng cho một thí sinh trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, nhiều người dân ở thành phố Sơn La cho rằng không mấy bất ngờ về thông tin này.



Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La xác định, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, các bị can: Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, câu kết sửa bài thi, nâng điểm cho 44 thí sinh.



Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhận sửa bài thi nâng điểm cho 16 thí sinh

Cơ quan An ninh điều tra xác định, bị can Trần Xuân Yến lợi dụng chức vụ nhận sửa bài thi nâng điểm cho 13 thí sinh. Theo lời khai của bị can này, trong số 13 thí sinh được nâng điểm, có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở nhờ vả.



Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhận sửa bài thi nâng điểm cho 16 thí sinh. Quá trình điều tra, bị can này khai nhận đã thỏa thuận, nhận giúp sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh. Còn bị can Đặng Hữu Thủy nhận sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh...

Về “chi phí” để rút bài sửa nâng điểm, có bị can khai, để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp là 1 tỉ đồng. Được biết, quá trình điều tra, một số bị can đã tự giác nộp lại số tiền đã nhận.



Trước thông tin về việc chạy điểm bằng tiền, chị Lò Thị Hạnh (phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) cho biết đã nghe thông tin về việc này ở thành phố từ lâu, nên không mấy bất ngờ trước thông tin này. Thời gian trước có người còn kể với nhiều người khác việc mất bao nhiêu tiền để lo lót cho con đỗ đại học. Rồi khi đường dây chạy điểm vỡ lở, có phụ huynh đã thốt lên may quá, vì đã định “nhờ xem điểm trước” cho con, nhưng thấy đòi số tiền cao quá nên không "nhờ" nữa.



Ông Trần Văn Hà ở thành phố Sơn La cũng không bất ngờ khi nghe tên một số bị can bị đề nghị truy tố, nhiều người đã nghe tên từ lâu. Theo ông Hà, diễn biến của sự việc cho thấy đường dây này đã có sự bàn bạc thống nhất từ trước và phải có sự chỉ đạo từ Giám đốc Sở. Mong muốn của ông Hà và nhiều người là phải làm rõ và chứng minh được lời khai về số tiền để chạy điểm bởi đó là hành vi đưa và nhận hối lộ.



"Những người chấm thi thì vi phạm đã rõ rồi nhưng mới chỉ là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng nếu có yếu tố tiền nong, yếu tố tiêu cực thì đó là hối lộ và nhận hối lộ. Vấn đề này quy định của pháp luật đã rõ lắm rồi chỉ có điều là có làm ra hay không?", ông Hà nêu quan điểm.



Giữa tâm bão về thông tin giá tiền chạy điểm cao ngất ngưởng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, mong muốn của người dân Sơn La lúc này là cơ quan chức năng sớm làm rõ việc có hay không, ai đưa tiền, đưa thế nào, quan hệ giữa người đưa và người nhận ra sao. Nếu đúng phải truy ra đến cùng, tránh tình trạng khai để che giấu tội trạng của mình, đẩy cho người khác.



Kết thúc giai đoạn 1 điều tra vụ gian lận thi cử ở Sơn La, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La đã đề nghị truy tố 8 bị can. Tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 8 bị can này.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung nghiên cứu hồ sơ, lập cáo trạng để chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân tỉnh nhằm sớm đưa vụ án này ra xét xử. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của các cơ quan chức năng, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Người dân Sơn La rất mong muốn cơ quan điều tra sớm đưa ra được những luận điểm, chứng cứ để chứng minh lời khai của nghi phạm, bị can trong việc nhận tiền mua điểm./.