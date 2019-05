Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Những người liên quan khai gì?

Theo kết luận điều tra, trước khi thay đổi lời khai, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cung cấp danh sách thông tin 6 người nhờ ông "xem trước kết quả thi" cho 8 thí sinh.

Cụ thể, thí sinh N.H.P, SBD 14000619 do ông Lê Văn Thời chủ nhà hàng “Sơn Hồng Phúc” ở phường Chiềng Cơi (TP Sơn La) nhờ. Thí sinh N.Đ.A, SBD 14001279 do ông Nguyễn Quang Việt – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La nhờ. Thí sinh B.T.N, SBD 14001545 do ông Bùi Mạnh Hải – Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn nhờ.

Thí sinh D.T.T.H, SBD 14001594 và thí sinh Đ.T.N.K, SBD 14001480 do ông Dương Đức Toàn – Giám đốc Ban quản lý dự án dầu tư, xây dựng TP Sơn La nhờ. Thí sinh Đ.M.H, SBD 14001415 do ông Đỗ Kim Quang – Giám đốc VNPT Sơn La nhờ.

Thí sinh N.Y.K, SBD 14001479 và T.T.M.A, SBD 14001293 do ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La nhờ.

Ông Hoàng Tiến Đức, ngoài cùng bên phải.

Những người có tên trong danh sách trên cũng bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc.

Trong đó, ông Lê Văn Thời (SN 1956, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La) - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sơn Hải khai nhận, khoảng cuối tháng 6/2018, tại nhà hàng “Sơn Hồng Phúc” của ông Thời, một người khách đọc thông tin cá nhân của 1 thí sinh nhờ “xem trước điểm thi”.

Ông Thời đồng ý. Lúc này thấy có ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT đến ăn, tiếp khách tại nhà hàng. Là bạn bè, nên ông Thời đến gặp và chuyển thông tin cá nhân thí sinh trên nhờ ông Đức giúp đỡ.

Vị chủ nhà hàng cho biết, mục đích chuyển thông tin của thí sinh cho ông Đức chỉ để nhờ “xem trước điểm thi” chứ không nhờ “nâng điểm thi” và cũng không trao đổi hứa hẹn gì về tiền, lợi ích vật chất khác.

Là Trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La, Nguyễn Ngọc Hà (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La) thừa nhận trước khi chấm thi THPT Quốc gia có trực tiếp chuyển danh sách, thông tin của 10 thí sinh cho một số thành viên Ban chấm thi giúp đỡ.

Trong đó có con gái ông là N.Y.K (SN 2000, học trường THPT chuyên Sơn La) có SBD 14001479; bạn học cùng lớp của con gái ông.

Những học sinh còn lại được ông Hà nhờ vả đều liên quan đến giáo viên đang dạy tại trường THPT trên địa bàn thành phố Sơn La. Hai thí sinh cuối ông Hà nhận thông tin qua Nguyễn Thị Hương - Phó trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT Sơn La từ khoảng ngày 26-27/6/2018 tại phòng làm việc của ông Hà.

Sau đó, ông Hà tập hợp lại, trực tiếp viết tay thông tin các thí sinh thành 4 danh sách rồi chuyển cho các bị can Nguyễn Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh và ông Hoàng Tiến Đức nhờ giúp đỡ.

Ông Hà khai việc tiếp nhận danh sách và chuyển danh sách các thí sinh trên cho một số thành viên Ban chấm thi là để “xem điểm thi”. Ông Hà không nhận khoản tiền từ gia đình thí sinh và cũng không chuyển khoản nào cho thành viên chấm thi mà ông nhờ giúp.

Lý do ông Hà đưa ra là: “Các thí sinh trên, sau khi thi xong THPT quốc gia năm 2018 đã tự tính toán và dự đoán ra số điểm các môn thi xét Đại học đạt được, sau đó gia đình các thí sinh trực tiếp hoặc thông qua người khác nhờ ông Hà giúp đỡ kết quả chấm thi có đạt được với điểm số dự báo hay không”.

Trường hợp ông Nguyễn Quang Việt (SN 1967, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La) - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La, có con trai là thí sinh N.Đ.A tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện An ninh nhân dân.

Ông Việt khai, bản thân và gia đình không trao đổi, cung cấp thông tin cho bất kỳ ai giúp tác động, nâng điểm và xem điểm thi cho con là thí sinh N.Đ.A.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, lời khai của ông Việt mâu thuẫn với lời khai của ông Đức. Trước đây ông Đức khai cuối tháng 6/2018 tại kỳ họp giao ban phiên họp tháng 6/2018 ở UBND tỉnh Sơn La, ông Việt đưa thông tin cá nhân, nhờ ông Đức xem sớm kết quả thi cho thí sinh Nguyễn Đức Anh.

Ông Đỗ Kim Quang (SN 1960, trú phường Chiêng Lề, TP Sơn La) - Giám đốc VNPT Sơn La có con trai Đỗ Minh Hoàng tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nguyện vọng thi xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Cuối tháng 6/2018, ông Quang gặp ông Hoàng Tiến Đức tại cuộc họp giao ban tại UBND tỉnh Sơn La và cung cấp thông tin cá nhân thí sinh Đỗ Minh Hoàng nhờ ông Đức giúp xem kết quả điểm thi.

Ông Quang chuyển thông tin của thí sinh Đỗ Minh Hoàng cho ông Đức nhờ giúp xem điểm thi. Ngoài ra, ông Quang không có mục đích gì khác, không hứa hẹn, trao đổi gì về lợi ích vật chất.

Video: Điểm danh nhiều lãnh đạo Sơn La có con được nâng điểm

Ông Dương Đức Toàn (SN 1971, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La) - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La có con gái là D.T.T.H và cháu gái Đ.T.N.K tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện Kỹ thuật quân sự.

Tại cơ quan công an, ông Toàn khai không cung cấp thông tin cá nhân của D.T.T.H, Đ.T.N.K cho ông Đức nhờ xem giúp điểm thi.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với lời khai của ông Đức. Trước đây ông Đức khai khoảng ngày 27-28/6/2018 ông Toàn đến gặp ông Đức tại phòng làm việc Sở GD&ĐT Sơn La trao đổi cung cấp thông tin cá nhân nhờ giúp xem điểm thi sớm cho thí sinh Dương Thị Thu Hằng và Đào Thị Ngọc Khánh.

Ông Bùi Minh Hải (SN 1971, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có con là thí sinh B.T.N tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nguyện vọng xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong kỳ thi, ông Hải khai không cung cấp thông tin cá nhân của B.T.N cho ông Đức nhờ giúp xem điểm thi. Dựa vào lời khai này, Cơ quan ANĐT xác định, lời khai của ông Hải mẫu thuẫn với lời khai cùa ông Đức. Trước đây, ông Đức khai cuối tháng 6/2018, ông Hải nhờ giúp xem điểm thí sinh B.T.N.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra triệu tập, xác minh đối với ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh Sơn La, Chủ tich Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La để làm rõ động cơ, mục đích việc nhận thông tin từ người thân thí sinh, trực tiếp thí sinh hoặc thông qua người trung gian khác.

Về nội dung nhận, chuyển danh sách thông tin cá nhân thí sinh, ông Hoàng Tiến Đức thừa nhận trước khi chấm thi, có một số trường hợp là lãnh đạo một số cơ quan trên địa bàn tỉnh; cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và ngoài xã hội có con, em dự thi tìm gặp ông Đức để chuyển thông tin cá nhân (Họ tên, số báo danh, các môn thi xét tuyến Đại học) nhờ “xem truớc kết quả thi” cho các thí sinh./.

Cũng theo kết luận điều tra, 8 người liên quan đến gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị can gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng); Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu); Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La); Đinh Hải Sơn (cựu Thiếu tá, nguyên Đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ); Đỗ Khắc Hưng (cựu Trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ) Sơn La là một trong ba địa phương "dính" gian lận thi cử năm 2018. Theo Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm. Trong danh sách 44 thí sinh, có tới 12 trường hợp là con em các cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này.