Gian lận ở cuộc thi "Đấu trường VioEdu": Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ Ba, 16:19, 31/03/2026
VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi "Đấu trường VioEdu" tại các trường học trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có).

Liên quan đến thông tin cuộc thi “Đấu trường VioEdu” tổ chức tại Hà Nội thiếu minh bạch, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố về việc rà soát việc tổ chức cuộc thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thực hiện văn bản số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 5/5/2017 về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông và văn bản số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 7/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không chỉ đạo tổ chức cuộc thi "Đấu trường VioEdu".

gian lan o cuoc thi Dau truong vioedu so gd-Dt ha noi noi gi hinh anh 1
Giám thị ra vào khu vực thi, hỗ trợ thí sinh làm bài thi (Ảnh: BTC Đấu trường VioEdu)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi "Đấu trường VioEdu" tại các trường học trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có); không sử dụng kết quả cuộc thi “Đấu trường VioEdu” để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi “Đấu trường VioEdu” cấp khu vực vào ngày 18/3 tại Hà Nội, qua hệ thống camera, Ban tổ chức phát hiện những hình ảnh tiêu cực tại một số phòng thi. Một số phòng thi bị ghi nhận có dấu hiệu cố tình đặt camera sai vị trí nhằm tạo “góc khuất” để can thiệp vào bài làm của thí sinh…

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: sở gd-đt gian lận thi cử đấu trường vioedu cuộc thi
Tin liên quan

Cách nhận diện thí sinh sử dụng công nghệ AI gian lận trong thi cử
VOV.VN - Cơ quan công an đã từng phát hiện thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ gắn trong đế giày để quay phim đề thi, thông qua AI để giải đề, gian lận trong thi cử. Vì vậy, việc phát hiện thiết bị gian lận trong các kỳ thi ngày càng khó khăn hơn.

Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn chặn gian lận thi cử bằng công nghệ cao
Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn chặn gian lận thi cử bằng công nghệ cao

Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn chặn gian lận thi cử bằng công nghệ cao

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội đã giao cho các đơn vị trực thuộc lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Công an Hà Nội đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với ngành giáo dục nhằm thực hiện công việc trên.

Công an Hà Nội cảnh báo nhiều thủ đoạn gian lận thi cử tinh vi
Công an Hà Nội cảnh báo nhiều thủ đoạn gian lận thi cử tinh vi

Công an Hà Nội cảnh báo nhiều thủ đoạn gian lận thi cử tinh vi

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo một số thủ đoạn cũng như thiết bị thông minh có thể được sử dụng cho mục đích gian lận thi cử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

