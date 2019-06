Gian lận thi cử: Nếu Bộ Công an vào cuộc, vấn đề sẽ được làm sáng tỏ

Bên hành lang Quốc hội ngày 3/6, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết, liên quan đến vấn đề gian lận thi THPT Quốc gia 2018, nhiều đại biểu thẳng thắn chia sẻ, đây là hành vi tham nhũng trong thi cử, làm mất cơ hội cho những em đủ điểm không được vào học.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp).

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, trong thời gian qua, dù bị can đã khai hành vi nhận tiền, có người môi giới, có người mãi lộ, song lực lượng công an địa phương lại làm chưa ra. “Không phải không tin tưởng lực lượng điều tra địa phương. Tuy nhiên, việc điều tra chứng cứ chậm thì Bộ Công an phải vào cuộc. Tôi tin, chắc chắn vấn đề sẽ được làm sáng tỏ”- đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị phải xử lý nghiêm minh, nghiêm trị những ai đưa và nhận hối lộ trong thi cử.

Trước đó, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 31/5, ông Nguyễn Đắc Quỳnh- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết tỉnh Sơn La đã giao Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cơ quan an ninh điều tra xác định rõ xem trách nhiệm đến đâu và dứt khoát phải xử lý.

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh cũng khẳng định xử lý “không có vùng cấm”. Điều tra đến đâu xử lý đến đó, rõ đến đâu, xử đến đó.

Vị đại biểu Quốc hội này cũng ủng hộ quan điểm nên công khai danh tính những cán bộ, đảng viên liên quan nhưng “phải có cách để công khai”./.

