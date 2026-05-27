Giáo dục đại học Việt Nam: Nhân sự mới, kỳ vọng mới

Thứ Tư, 06:20, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc các cơ sở giáo dục Đại học nhất thể hóa chức danh Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy khẳng định vai trò tiên phong của Đảng trong lĩnh vực giáo dục đại học đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học.

Thực hiện NQ 71 -NQ/TƯ của Bộ Chính trị, triển khai Luật giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các quy định hiện hành của Đảng về công tác cán bộ, các cơ sở giáo dục Đại học đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Việc nhiều cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhất thể hóa chức danh Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy được kỳ vọng tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị đại học, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Sự thay đổi nhân sự không chỉ khẳng định năng lực, uy tín của người đứng đầu mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của các cơ sở giáo dục Đại học trước những yêu cầu mới cấp bách về đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học giúp đất nước vươn mình.

Việc một số cơ sở giáo dục Đại học có sự thay đổi vị trí người đứng đầu: Giám đốc ĐH, hiệu trưởng… cho thấy quyết tâm mạnh mẽ để thay đổi: Người đứng đầu phải đủ sức gánh trách nhiệm “thuyền trưởng", chèo lái con thuyền chở “sự tiến bộ" mang tính bứt phá của khoa học, công nghệ. Và vị trí thuyền trưởng ở nhiều cơ sở giáo dục đại học đã dành cho những người trẻ hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn và dám nghĩ, dám làm hơn.

Giáo dục Đại học trước những yêu cầu cấp bách không còn chỗ cho những lãnh đạo làm việc “cầm chừng”, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ bởi điều đó làm chậm lộ trình bứt phá không chỉ của một cá nhân mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của hàng chục ngàn sinh viên, nghiên cứu viên, giảng viên… từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội, của đất nước.

Việc nhất thể hóa Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy thể hiện rõ vai trò tiên phong của Đảng trong các hoạt động quản trị đại học, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục Đại học. Nó đồng nhất với tinh thần “đoàn kết tạo nên sức mạnh” cho các cơ sở giáo dục Đại học nhanh chóng hiện thực hóa những mục tiêu mà Đảng, nhân dân đang kỳ vọng.

Chưa bao giờ những đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ chính sách đối với nhà giáo và những người làm trong lĩnh vực giáo dục cũng như chính sách học bổng, trợ cấp đối với những học sinh, sinh viên theo học các ngành công nghệ, STEM mà đất nước đang cần lại được Chính phủ phê duyệt trong thời gian rất ngắn như hiện nay. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao ở các ngành công nghệ mũi nhọn đã trở nên cấp bách, sự kỳ vọng vào các cơ sở giáo dục đại học sẽ trở thành những “túi khôn” để giải quyết các bài toán của đất nước đòi hỏi các thủ lĩnh của các trường Đại học phải tạo ra những chiến lược mạnh mẽ, bứt phá về đào tạo và nghiên cứu đỉnh cao hiệu quả.

Các vấn đề mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra tại Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội không phải chỉ là những yêu cầu đối với Đại học Quốc gia Hà Nội mà đó chính là những yêu cầu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trước những yêu cầu mới cấp bách của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Kiện toàn bộ máy nhân sự là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình đổi mới mạnh mẽ ở các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Với phương châm “tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hiện đại hóa quản trị đại học, nâng cao năng lực dẫn dắt quốc gia”, đội ngũ lãnh đạo trẻ của các cơ sở giáo dục Đại học được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa những kỳ vọng, những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

Hiệu trưởng là ai? Câu trả lời chỉ có bằng hành động cụ thể, bằng trí tuệ, tài năng, bằng sự tận tâm, công tâm trong các hoạt động quản lý, chỉ đạo, bằng bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học – trước mặt anh là Đảng, là Tổ quốc, là nhân dân, là người học, người sử dụng nhân lực, là chính những nhân viên, giảng viên, nhà khoa học đã, đang và sẽ cùng người lãnh đạo nhà trường chung sức đồng lòng vì mục tiêu phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, đạt những thành tựu nghiên cứu khoa học thực chất, đỉnh cao, khẳng định mình xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Cùng với áp lực, niềm tin và sự kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo các trường đại học, Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng là hậu phương vững chắc để các cơ sở giáo dục đại học có điều kiện về hành lang pháp lý, về điều kiện cơ sở vật chất nhân lực, vật lực hiện thực hóa các ý tưởng, các hoài bão, các mục tiêu khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt, khát vọng Việt.

Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính

VOV.VN - Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ thể hiện qua lời nói, mà bằng hành động cụ thể: sẵn sàng gác lại dự định cá nhân, tạm rời giảng đường đại học để khoác lên mình màu xanh áo lính. Với nhiều thanh niên tỉnh Hưng Yên, được đứng trong hàng ngũ quân đội là ước mơ, là niềm tự hào của tuổi trẻ.

Thu Lương/VOV2
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn 5 năm, từ ngày 31/3/2026.

Đại học Việt Nam bứt phá: Tinh gọn hệ thống, hướng tới chuẩn quốc tế

VOV.VN - Năm 2025, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử với Nghị quyết 71, khi 140 trường công lập được sắp xếp, tái cấu trúc để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là bước đi chiến lược xây dựng hệ thống đại học tinh gọn, đa lĩnh vực, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiệm cận quốc tế.

Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính

VOV.VN - Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ thể hiện qua lời nói, mà bằng hành động cụ thể: sẵn sàng gác lại dự định cá nhân, tạm rời giảng đường đại học để khoác lên mình màu xanh áo lính. Với nhiều thanh niên tỉnh Hưng Yên, được đứng trong hàng ngũ quân đội là ước mơ, là niềm tự hào của tuổi trẻ.

