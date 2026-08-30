Giáo dục miền núi Sơn La từng bước chuyển mình, bứt phá

Theo đánh giá kết quả năm học 2025-2026, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Sơn La được duy trì ở mức cao (99,15%), trên mức trung bình của cả nước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục bứt phá; lần đầu tiên tỉnh Sơn La đạt tới 40 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì và 8 giải Ba. Việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành giáo dục được các trường học quan tâm, bước đầu có những chuyển mình...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục miền núi Sơn La được đầu tư.

Bà Phạm Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La – đơn vị dẫn đầu trong giảng dạy, học tập, nhất là việc tạo nguồn, ôn thi học sinh giỏi các cấp, chia sẻ: "Nhà trường đã sớm xây dựng bộ công cụ KPI đánh giá đội ngũ, ghi nhận công lao đóng góp của các thầy cô. Tại trường THPT Chuyên, với các giáo viên được phân đứng lớp chuyên và ôn đội tuyển, ngoài số tiết được chi trả theo định mức và kế hoạch, các thầy cô phải bỏ ra công sức rất nhiều và không có chế độ. Nếu đến thăm trường Chuyên vào hè, sẽ thấy các thầy cô dạy suốt hè. Dù không có chế độ, nhưng các thầy cô sẵn sàng, vì trách nhiệm với ngành, vì học sinh. Nhà trường ghi nhận, động viên, bằng cách xây dựng quy chế, dành khoảng 60% tiền thưởng cho các giáo viên tham gia ôn thi học sinh giỏi quốc gia".

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La chia sẻ kinh nghiệm ôn thi, tạo nguồn học sinh giỏi các cấp.

Những chủ trương lớn của Trung ương, của ngành giáo dục và đào tạo cũng được Sơn La triển khai quyết liệt. Trong đó, đã hoàn thành việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; toàn tỉnh giảm từ 592 xuống còn 406 cơ sở giáo dục (giảm 31%), giảm hơn 440 cán bộ quản lý. Tỉnh cũng đã tập trung nguồn lực để xây dựng 13 trường học tại 13 xã biên giới trong đợt 1, ngay sau khi có Kết luận số 81 của Bộ Chính trị. Hiện, đã có 2 trường hoàn thiện, khánh thành và vận hành thử, các trường còn lại đang đẩy nhanh tiến độ.

2/13 trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La đã khánh thành và vận hành thử.

Về đích sớm nhất trong 13 trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Yên Sơn hiện đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Ông Trần Văn Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã dự thảo các quy chế, nội quy từ phòng ăn, phòng công vụ, khu nội trú, phòng lớp học và các quy định khác có liên quan, để học sinh nắm được và hướng dẫn để các em chấp hành tốt các nội quy. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh học sinh tuyên truyền các chính sách mà các em học tại trường sẽ được thụ hưởng; xin ý kiến phụ huynh về phương án tổ chức nấu ăn nội trú, bán trú, sinh hoạt nội trú ngay sau khi khai giảng năm học mới. Hướng dẫn học sinh, phụ huynh chuẩn bị những gì ngoài trang bị của nhà nước...".

UBND tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ năm học mới, đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Sơn La cũng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, như: Chất lượng giáo dục giữa các vùng, các địa bàn còn chênh lệch; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là một số môn như Ngoại ngữ, Tin hoc; hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI chưa đồng đều... Địa hình miền núi, rộng, chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không đồng đều giữa các vùng; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... cũng là những rào cản của địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin định hướng, giải pháp của ngành trong năm học mới.

Về định hướng, giải pháp khắc phục khó khăn và triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin: "Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La xác định tiếp tục lấy chất lượng giáo dục thực chất làm mục tiêu xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo; hoàn thiện mạng lưới trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển học liệu số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, công bằng".

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của UBND tỉnh Sơn La (diễn ra ngày 28/8), ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức Lễ Khai giảng gắn với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú biên giới; đặc biệt quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

"Ngành giáo dục phải chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh những giải pháp mang tính đột phá, dài hạn; quyết liệt nói không với bệnh thành tích, không làm theo phong trào, không chạy theo con số ảo, phải lấy chất lượng thực chất và sự tiến bộ toàn diện của người học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng dạy và học; thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị; thực hiện tốt chính sách đối với học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng biên giới", ông Nguyễn Đình Việt nói.

Sơn La cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đến năm 2030 là tạo chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng giáo dục phổ thông; duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT; giảm tỷ lệ bài thi dưới trung bình; từng bước thu hẹp khoảng cách điểm trung bình các môn thi với cả nước; thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các trường, các vùng; rút ngắn khoảng cách giữa điểm học bạ và kết quả thi, khảo sát; phấn đấu ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT và tương đương.