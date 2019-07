Á khoa khối B cả nước, quyết tâm học để trở thành bác sĩ giỏi

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Lê Văn An, cựu học sinh trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đạt 29,1 điểm khối B. Trong đó điểm môn Toán là 9,6; Hóa 9,75 và Sinh 9,75. Với số điểm này An có số điểm khối B cao thứ 2 cả nước và dẫn đầu toàn tỉnh Nghệ An.

Lê Văn An (phải) chụp ảnh cùng bạn học.

Nam sinh tự nhận không có thành tích học tập nổi trội, cấp tiểu học và THCS chỉ học khá. Tuy nhiên từ khi vào THPT, một lần thấy chị họ theo học ngành y trở về thăm quê, tranh thủ khám bệnh cho người thân, láng giềng, An rất thần tượng. Rồi những lần thấy bà con hàng xóm láng giềng ốm, An ước mình làm bác sĩ để chữa bệnh luôn cho mọi người. Kể từ đó, em quyết tâm học thật giỏi. Đó là động lực để cậu học sinh luôn cố gắng trong từng giờ lên lớp, từng bài tập để hiện thực hóa giấc mơ của mình.



Bỏ những thú vui thường ngày, An đầu tư thời gian học tập, mua nhiều sách nâng cao về tự nghiên cứu. Bạn bè, người thân ngạc nhiên khi An đạt giải ba môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 11. Trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019, An luyện mỗi môn khoảng 100 đề thi thử ở trung tâm, ở trường và tại nhà. Em đóng cửa phòng rồi bấm đồng hồ để làm bài, sau đó ráp kết quả để xem được bao nhiêu điểm.

Thầy Nguyễn Viết Hoài giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ: An là một học sinh rất đặc biệt, từ một học sinh có lực học bình thường, nhưng em đã bứt phá ngoạn mục đạt thành tích như hôm nay. Ngoài ra An có khả năng tự học rất tốt. Thầy Hoài cũng không bất ngờ về điểm thi THPT quốc gia của An, vì trước đó qua nhiều lần thi thử em luôn đạt điểm cao nhất.

Chàng trai xứ Nghệ đang hoàn thiện thủ tục để nhập học vào Đại học Y Hà Nội, ngành Y đa khoa để hiện thực hóa giấc mơ cũng là động lực để em cố gắng trong suốt thời gian qua./.