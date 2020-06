Bình Định huy động 2.000 cán bộ trông thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bình Định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cả tỉnh có hơn 17.900 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có hơn 17.700 thí sinh đang học lớp 12 hệ Trung học phổ thông. Kỳ thi sẽ tổ chức tại 42 điểm thi với 768 phòng thi. Tỉnh Bình Định dự kiến huy động gần 2.000 cán bộ giáo viên coi thi.

(ảnh minh họa)

Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh cũng đã rà soát các công việc chuẩn bị, như: kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt là các thiết bị in sao đề thi, chấm thi; công tác an ninh an toàn tại khu vực in sao, bảo quản đề thi, bài thi, các điểm thi đúng theo quy định...



Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ giao trách nhiệm toàn diện cho địa phương và không có sự tham gia sâu của các trường đại học. Đây là điểm rất khác so với các năm trước. Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT cũng đã giải thích, làm rõ thêm những vấn đề cần lưu ý để tổ chức kỳ thi THPT năm 2020 an toàn, thành công. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác coi thi, chấm thi phải nghiêm túc để đảm bảo kết quả thi sẽ sát với kết quả đối chiếu, so sánh học bạ học sinh sau khi công bố kết quả.



Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bình Định trong công tác chuẩn bị kỳ thi THPT năm 2020. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT nếu có vướng mắc cần chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan của Bộ GD-ĐT để nắm bắt kịp thời và tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.