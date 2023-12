Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hành động khẩn cấp ở Gaza

Trong điện gửi đến hội nghị kỷ niệm “Ngày quốc tế lên tiếng ủng hộ nhân dân Palestine” của Liên Hợp Quốc vào ngày 29/11, ông Tập Cận Bình cho rằng vấn đề Palestine là cốt lõi trong vấn đề Trung Đông và liên quan đến sự công bằng, công lý quốc tế. Điểm mấu chốt của cuộc xung đột nằm ở chỗ quyền lợi dân tộc hợp pháp của người dân Palestine bị kéo dài không thể thành lập một nhà nước độc lập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NPR

Theo ông Tập Cận Bình, chỉ có tuân thủ khái niệm an ninh chung thì mới có thể đạt được an ninh bền vững. Cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải gánh trách nhiệm và nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn, ngừng xung đột, bảo vệ dân thường và ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Trên cơ sở đó, các cuộc đàm phán hòa bình nên sớm được bắt đầu và các quyền trở thành nhà nước, quyền sinh tồn và quyền trở về của người dân Palestine sớm được thực hiện.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine trong việc khôi phục các quyền dân tộc chính đáng của mình. Giải pháp căn bản cho vấn đề Palestine nằm ở việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và được hưởng đầy đủ quyền. Các nhu cầu kinh tế, sinh kế của Palestine cần được đảm bảo và cộng đồng quốc tế nên tăng cường hỗ trợ phát triển và nhân đạo cho nước này.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến an ninh toàn cầu, ủng hộ giải quyết các khác biệt và tranh chấp giữa các nước thông qua đối thoại, đàm phán, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình.

Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế xây dựng sự đồng thuận về thúc đẩy hòa bình, đưa vấn đề Palestine trở lại đúng hướng của “giải pháp hai nhà nước” và sớm đạt được giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng nay (30/11), cũng đã công bố lập trường của nước này về giải quyết vấn đề Israel và Palestine, kêu gọi tăng cường hòa giải ngoại giao, tìm kiếm giải pháp chính trị, Hội đồng Bảo an phải thúc đẩy khởi động lại giải pháp hai nhà nước và dưới lãnh đạo, tổ chức của Liên Hợp Quốc, sớm tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có quy mô lớn hơn, thẩm quyền và hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng thời gian biểu và lộ trình cụ thể để thực hiện giải pháp "hai nhà nước".