Bộ NN&PTNT, ĐH Thủy Lợi quyên góp ủng hộ nhân dân Lào

Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ngày 23/7 làm 5 tỉ m3 nước tràn ra ngoài, khiến hàng nghìn người dân Lào rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Đoàn cán bộ, công nhân viên Bộ NN&PTNT trao tặng số tiền 300 triệu đồng quyên góp ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tại Lào.

Ngày 27/7, tại Đại sứ quán Lào, cán bộ, công nhân viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã trao tặng số tiền 300 triệu đồng quyên góp ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai tại Lào nhằm chia sẻ với Chính phủ, nhân dân Lào anh em trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai do sự cố vỡ đập tại khu vực hồ Thủy điện Xepian-Xe Nam Noy vào tối ngày 23/7.

Tham dự buổi lễ, về phía Đại sứ quán Lào, có Ngài Thong Sa-Vẳn-Phôm-Vi-Hản, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Về phía Bộ NN&PTNT có ông Vũ Xuân Thủy Chủ tịch Công đoàn, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cùng các cán bộ của Bộ NN&PTNT.

Món quà này chính là sự chia sẻ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cũng khẳng định sẵn sàng các phương án hỗ trợ các bạn Lào xử lý sự cố vỡ đập cũng như cử các cán bộ của Tổng cục Phòng chống thiên tai đã được đào tạo về đánh giá nhanh và ứng phó khẩn cấp của ASEAN (ASEAN-ERAT) tham gia lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Chiều cùng ngày, trường Đại học (ĐH) Thủy lợi tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào để động viên, thăm hỏi sau sự cố vỡ đập thuỷ điện ở tỉnh Attapeu, CHDCND Lào.

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng ĐH Thủy lợi trao số tiền 30 triệu đồng cho ông Outhay Bannavong, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để ủng hộ người dân Lào đang chịu thiệt hại do vỡ đập thủy điện

Buổi gặp diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng ĐH Thủy lợi; có sự tham dự của các lưu học sinh Lào, các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường. Đặc biệt có GS. TS Phạm Ngọc Quý – Nguyên Phó hiệu trưởng – chuyên gia về hồ đập.

Với mối quan hệ láng giềng gắn bó, trường ĐH Thủy lợi từ khi thành lập đã tiếp nhận rất nhiều sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu. Cho đến nay, đã có hơn 100 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, còn khoảng trên 30 sinh viên đang theo học các bậc học của trường thuộc các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật phần mềm…

Cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Thủy lợi trực tiếp ủng hộ người dân Lào

Tại buổi gặp mặt, ĐH Thủy lợi đã trao tận tay ông Outhay Bannavong, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam số tiền là 30 triệu đồng để ủng hộ người dân Lào đang chịu thiệt hại do vỡ đập thủy điện.

Ngoài ra, ĐH Thủy lợi tiếp tục kêu gọi cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trực tiếp sự ủng hộ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện với số tiền lên tới gần 70 triệu đồng./.

