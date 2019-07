Chuẩn bị hơn 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam thông tin dự kiến sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới năm 2019-2020. Tính đến giữa tháng 7/2019, SGK đã phát hành về các địa phương đạt 104% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.



Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đối với SGK lớp 1, NXB đã chuẩn bị lượng sách lớn hơn so với số lượng đã phát hành năm trước (102% so với năm 2018). Đến nay đã có 96% tổng sản lượng SGK lớp 1 được chuyển tới các địa phương. Do năm học 2019-2020 là năm cuối cùng sử dụng SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành, nhằm giúp các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẵn sàng trong việc dự trữ SGK lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho các Công ty để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu SGK lớp 1.

Đồng thời, NXB Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, các đối tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ SGK và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong tháng phát hành phục vụ khai giảng năm học mới từ ngày 20/7- 5/9/2019, toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ chuẩn bị đầy đủ hàng hoá, mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần, niêm yết đầy đủ bảng giá, đồng thời tổ chức các chương trình khuyến mại.

Đường dây nóng giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua SGK thiết lập từ ngày 22/4/2019 tiếp tục được duy trì với số điện thoại: 0377 333 545. Thời gian trực: Từ 8h00 đến 22h00 (từ ngày 22/4 đến ngày 15/9/2019, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ). Để tránh mua phải sách giả, sách in lậu, giáo viên, phụ huynh và học sinh hãy tìm mua sách tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXB GDVN, các công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.

Để tăng tỉ lệ sử dụng lại SGK, NXB Giáo dục Việt Nam đã gửi lời nhắc - thông điệp về việc dùng SGK bằng việc cho in dòng chữ “Hãy giữ gìn SGK để dành tặng cho các em học sinh lớp sau” trên trang 1 của tất cả các cuốn SGK. Một số hoạt động nhằm tuyên truyền tới học sinh ý thức giữ gìn, quyên tặng SGK đã và đang được NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện./.