Cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng:Chỉ là con sâu làm rầu nồi canh

Ngày 5/4, trường Tiểu học An Đồng đã có công văn gửi UBND huyện An Dương, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện An Dương về việc xử lý vi phạm của giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương.

Cũng trong ngày 5/4, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc giáo viên này do vi phạm điều 6 quy định của Bộ GD-ĐT về đạo đức Nhà giáo.

Ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương

Ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương cho biết: “Sau vụ việc này sẽ có văn bản chỉ đạo của UBND huyện tới tất cả các nhà trường qua đó sẽ có ý kiến với các Hiệu trưởng coi đây là bài học sâu sắc. Rất là đau xót. Cần phải chấn chỉnh đạo đức nghề giáo".

"Giáo viên mới làm việc hợp đồng được mấy tháng, kinh nghiệm còn non nớt nên có hành động bột phát. Thay mặt lãnh đạo ngành tôi cũng nhận khuyết điểm và xin lỗi trước nhân dân. Thực ra là con sâu làm rầu nồi canh", ông Thông cho biết thêm.

Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng)

Như thông tin đã đưa, trước đó, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5 (Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống.

Ngay sau sự việc, cô giáo Hương đã trực tiếp đến gia đình học sinh xin lỗi và đưa học trò đi khám sức khoẻ./.

Video: Học sinh kể chuyện cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng VOV.VN -Học sinh trường Tiểu học An Dương (huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng) đã kể lại chuyện cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng. Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.