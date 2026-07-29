Dấu ấn Trạng Nguyên Sense Xanh mùa 4: Sống xanh từ thuở còn thơ

Bước sang mùa thứ 4, Hội thi Trạng nguyên SENSE Xanh không chỉ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi đã được xây dựng qua nhiều năm mà còn đánh dấu bước phát triển mới về quy mô, nội dung và sức lan tỏa. Nếu những mùa trước tập trung vào việc khơi dậy niềm yêu thích tìm hiểu kiến thức Tiếng Việt, lịch sử, văn hóa dân tộc và các kỹ năng học tập tích cực, thì tại mùa 4 năm 2026, hội thi được nâng tầm với chủ đề “Sống xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”, hướng các em đến những kiến thức thực tiễn về bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân trong thời đại mới.

Hội thi nhằm hướng các em đến những kiến thức thực tiễn về bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân trong thời đại mới

Tại Sense City Phạm Văn Đồng, điểm khác biệt nổi bật của mùa giải năm nay chính là việc lồng ghép sâu sắc các nội dung về môi trường vào hệ thống câu hỏi và hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh phần thi kiến thức, các em còn được tham gia những nội dung mang tính sáng tạo cao như vẽ tranh và thuyết trình về các giải pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh trong gia đình, nhà trường. Thông qua đó, hội thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khuyến khích các em phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng trình bày và sự tự tin trước đám đông – những năng lực quan trọng của công dân thế kỷ XXI.

Thông qua Hội thi Trạng nguyên SENSE Xanh 2026, hệ thống chuỗi TTTM Sense tiếp tục khẳng định đây là vừa là điểm đến mua sắm vừa là không gian văn hóa cộng đồng

Sức hút của chương trình tiếp tục được khẳng định khi mùa 4 ghi nhận gần 1.000 thí sinh đăng ký tham gia trên toàn hệ thống, thời gian diễn ra trong tháng 6 – 7/2026 vào các ngày cuối tuần lần lượt tại các TTTM Sense, trong đó tại Sense City Phạm Văn Đồng có đến hơn 180 thí sinh đăng ký tham gia.

TTTM Sense City Phạm Văn Đồng là đơn vị thứ ba tổ chức thành công và khép lại Hội thi Trạng Nguyên Sense Xanh mùa thứ 4 năm 2026. Nhờ sự phối hợp cung các đơn vị đồng hành: UBND Phường Hiệp Bình, Trung tâm tiếng anh sáng tạo Kapla, Trung tâm kỹ năng sống Lá Xanh, hội thi để lại nhiều ấn tượng cho hành trình trở thành Trạng Nguyên Sense Xanh dành cho các bé. Hội thi triển khai từ ngày 22/6 đến hết ngày 26/7 với kết quả chung cuộc gồm:

• 1 giải Trạng Nguyên: Em Bùi Tùng Lâm

• 2 giải Bảng Nhãn: Các em: Nguyễn Hoài Bảo, Văn Thành Duy

• 3 giải Thám Hoa: Các em: Huỳnh Điệp Thảo Điền, Phạm Đặng Hồng Ngọc, Trần Thị Thanh Ngân

• 4 giải Tài Hoa: Các em: Lê Trọng Anh, Vi Ngọc Tú Anh, Trịnh Vũ, Trần Thảo Nguyên

Cơ cấu giải thưởng lên đến 200.000.000 VND, gồm:

• 1 giải Trạng Nguyên: trị giá 17.000.000VND/giải.

• 2 giải Bảng Nhãn: trị giá 4.000.000 VND/giải.

• 3 giải Thám Hoa: trị giá 3.500.000 VND/giải.

• 4 giải Tài Hoa: trị giá 2.600.000 VND/giải.

• Cùng hàng trăm phần quà dành cho các thí sinh tham gia

Không đơn thuần là một cuộc thi kiến thức, Trạng nguyên SENSE đã trở thành một hành trình nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ thiếu nhi. Qua từng mùa giải, hàng nghìn học sinh đã có cơ hội tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao kỹ năng học tập, rèn luyện tư duy phản biện, tinh thần tự học và sự tự tin trong giao tiếp. Đặc biệt, thông qua chủ đề môi trường của năm 2026, hội thi tiếp tục góp phần hình thành ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, khuyến khích các em trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa những hành động tích cực đến gia đình và cộng đồng.

Hội thi Trạng nguyên Sense Xanh thu hút hơn 1.0000 thí sinh cả nước tham dự

Thông qua Hội thi Trạng nguyên SENSE Xanh 2026, hệ thống chuỗi TTTM Sense tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình không chỉ là một điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí dành cho gia đình, mà còn là một không gian văn hóa cộng đồng, nơi đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, xã hội và môi trường thiết thực. Chương trình góp phần tạo nên môi trường học tập lành mạnh ngoài lớp học, nơi các em được khám phá kiến thức, phát triển năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đây cũng là cam kết lâu dài của hệ thống SENSE trong việc tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương, góp phần xây dựng một thế hệ công dân năng động, có tri thức, có trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì tương lai xanh.

Mùa hè 2026 diễn ra với những trải nghiệm ý nghĩa và nguồn cảm hứng tích cực dành cho các em học sinh cùng gia đình.