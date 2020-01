Dịch Corona: Sinh viên Bách Khoa Hà Nội được nghỉ thêm 1 tuần sau Tết

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ra thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch viêm phổi do virus Corona.

PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, theo kế hoạch học tập, sinh viên sẽ được nghỉ Tết hết ngày 2/2/2020. Ngày 3/2/2020 sinh viên nhiều trường đại học sẽ quay trở lại trường để học tập. Tuy nhiên, Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona và với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ và cộng đồng, lãnh đạo trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã trao đổi là nên cho sinh viên tiếp tục nghỉ học 1 tuần.

Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội được nghỉ từ 3/2 đến hết ngày 9/2. (Ảnh minh họa)

"Ban Giám hiệu Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo chính thức cho sinh viên nghỉ học hết ngày 9/2/2020. Chúng tôi cũng đề nghị các em theo dõi sát bản tin của Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo về kế hoạch học tập cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng trước một dịch bệnh khó lường", PGS.TS Trần Văn Tớp cho biết thêm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 30/1, hơn 7.711 ca nhiễm virus Corona ở 15 nước trên thế giới đã được ghi nhận. Tuy nhiên, gần như toàn bộ trường hợp được phát hiện ở Trung Quốc và chỉ có chưa đầy 100 ca ở nước khác. Ủy ban Ứng phó của WHO gồm 16 chuyên gia y tế hàng đầu thế giới trong tuần trước đã 2 lần quyết định không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế. Tuy nhiên, Giám đốc WHO cho biết, khả năng bùng phát dịch bệnh ở bên ngoài Trung Quốc rất lớn do tốc độ lây nhiễm virus Corona từ người sang người nhanh đáng báo động.

Còn theo Bộ Y tế, trong số 5 trường hợp nhiễm virus corona mới (nCoV) gây viêm đường hô hấp cấp tại Việt Nam, có 2 bệnh nhân người Trung Quốc và 3 ca còn lại là người Việt Nam.

Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cũng cho biết, Việt Nam đã ghi nhận 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV, có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch. Trong đó, 65 ca đã xét nghiệm âm tính với nCoV và 32 ca đang tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng./.