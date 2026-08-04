Faraday Creative School và hành trình biến trường học thành "ngôi nhà hạnh phúc"

Cảm hứng từ những "chú ong" kiến tạo tương lai

Lấy hình ảnh những chú ong chăm chỉ, sáng tạo và giàu tính kết nối, chủ đề năm học 2026 - 2027 “Happy Bees” của Faraday Creative School hướng tới việc nuôi dưỡng những em bé biết tự do khám phá, giàu lòng yêu thương và tự tin bước ra thế giới.

Không gian Faraday Creative School

Đánh giá cao định hướng này, ông Đoàn Đình Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Faraday trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại và chú trọng phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ.

Ông kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục lan tỏa các mô hình giáo dục tiên tiến, đóng góp tích cực vào việc đào tạo thế hệ tương lai giàu tri thức và kỹ năng.

Ông Ngô Tân Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faraday Creative School

Chia sẻ về tâm huyết gửi gắm trong chủ đề mới, ông Ngô Tân Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faraday Creative School khẳng định: "Happy Bees không chỉ là chủ đề của một năm học mà là định hướng giáo dục lâu dài của nhà trường. Mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày trẻ được học bằng trải nghiệm, khám phá bằng sự tò mò và trưởng thành trong niềm vui."

Hiện thực hóa triết lý qua chương trình chuẩn quốc tế

Để tinh thần “Happy Bees” lan tỏa trọn vẹn trong từng giờ học, Faraday triển khai Chương trình Mầm non Quốc tế IEYC (International Early Years Curriculum).

Thông qua chuỗi dự án học tập tương tác, trẻ không học thụ động mà được khuyến khích đặt câu hỏi, hợp tác cùng bạn bè và tự do thể hiện bản thân. Phương pháp này giúp trẻ phát triển đồng đều cả về tư duy, ngôn ngữ, cảm xúc lẫn kỹ năng giải quyết vấn đề.

Faraday Creative School có nhiều giáo viên nước ngoài

Sự phát triển toàn diện của trẻ còn được chắp cánh bởi hệ sinh thái không gian học tập mở. Từ các phòng học ngập tràn ánh sáng tự nhiên đến khu vận động đa năng, hồ bơi, sân cát, phòng âm nhạc... tất cả đều được thiết kế tối ưu để kích thích sự tò mò, khơi dậy niềm yêu thích học tập một cách tự nhiên nhất.

Các em học sinh được thỏa sức vui chơi, sáng tạo

Bên cạnh đó, yếu tố chăm sóc toàn diện luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Chế độ dinh dưỡng khoa học, tiêu chuẩn an toàn - sức khỏe nghiêm ngặt cùng sự đồng hành sát sao về mặt cảm xúc giúp các em luôn cảm thấy an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Cam kết cho một thế hệ tự tin và nhân ái

Hành trình “Happy Bees” gói gọn 5 giá trị cốt lõi mà Faraday Creative School gửi gắm đến từng học sinh: Hạnh phúc để tự tin phát triển; Sáng tạo để không ngừng khám phá; Hợp tác để sẻ chia và kết nối; Nhân ái để yêu thương bản thân, cộng đồng và thiên nhiên; Bản lĩnh để sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Ở Faraday Creative School mỗi đứa trẻ đều tỏa sáng theo cách của riêng mình

Sự kết hợp giữa chương trình quốc tế IEYC, không gian trải nghiệm hiện đại, đội ngũ giáo viên tận tâm cùng sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình chính là nền tảng vững chắc mà Faraday xây dựng cho học sinh.

Nhà trường tin rằng, một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong hạnh phúc hôm nay sẽ trở thành một công dân tự tin, nhân ái và sẵn sàng kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho tương lai.