Gian lận điểm thi ở Sơn La: Có bao nhiêu thí sinh trượt tốt nghiệp?

Có bao nhiêu thí sinh trượt tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 sau kết quả điều tra gian lận thi cử ở Sơn La; Trong số 44 thí sinh bị giảm điểm đang theo học tại các ngành học nào là chủ yếu? Hướng giải quyết, xử lý với những thí sinh này như thế nào là vấn đề dư luận đang quan tâm.

Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau khi chấm thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.



Theo kết quả điểm thật sau chấm thẩm định, có thể có ít nhất 1 thí sinh trong số này bị trượt tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2018, vì có tổng điểm 3 môn giảm là 26,55 điểm và một trường hợp được nâng tới 9 điểm môn toán thì sẽ bị điểm liệt môn này, vì Sơn La không có thí sinh nào được điểm 10 môn toán. (Trong trường hợp các thí sinh này không phải là thí sinh tự do).

Để trả lời câu hỏi mà dư luận đang quan tâm, có bao nhiêu thí sinh trượt tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định, 44 thí sinh bị giảm điểm đang theo học tại các ngành học nào là chủ yếu, phóng viên VOV tiếp tục đến Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La để đặt lịch làm việc, song Lãnh đạo Sở này chưa bố trí được thời gian để trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới độc giả./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

