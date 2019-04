Các Bộ đồng quan điểm xử lý “nhân văn” vụ gian lận điểm thi

Liên quan đến việc công bố danh tính thí sinh gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 diễn ra chiều 2/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, ba tỉnh vi phạm quy chế đã được Bộ Công an phối hợp điều tra chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xử lý vi phạm với các thí sinh đang học đại học, các học sinh không được tiếp tục học, để đảm bảo công bằng cho các học sinh.



“Chúng tôi hiểu trong số các học sinh được điều chỉnh điểm, có những em do người lớn tham gia chứ không phải do học sinh”, ông Nguyễn Hữu Độ khẳng định.

Về vấn đề này, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, Bộ Công an đã tổ chức điều tra nghiêm túc, kết quả đã được thông báo là khách quan. Kết quả này đã được thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bên liên quan. Việc có công bố danh tính các học sinh hay không là vấn đề quan trọng. Bộ Công an đã trao đổi kỹ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương nên xử lý như thế nào vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tính nhân văn đối với học sinh.

“Chúng tôi cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có cách xử lý thỏa đáng, đảm bảo tính nghiêm túc, chấp hành đúng pháp luật nhưng cũng quan tâm đến các học sinh”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Còn theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan chức năng Bộ Công an đã điều tra, khởi tố và công bố các đối tượng vi phạm.

Ông đồng quan điểm với Thứ trưởng Bộ Công an về việc công bố phải nhân văn, để các học sinh này đủ tự tin tiếp bước con đường học hành: “Không nên gây ảnh hưởng đến bản thân các cháu, vì có lẽ các cháu không phải là người trực tiếp tham gia, có thể do tác động nào đấy, các cháu cũng không biết việc của mình thế này”./.

Trần Ngọc, Hoàng Lê/VOV.VN

