Giáo viên Việt Nam trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nga tại Moscow

Đây là cơ hội để các giáo viên cập nhật phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành ngôn ngữ và trao đổi với phía Nga về nhu cầu mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam. Trong khuôn khổ khóa học, các giáo viên được tìm hiểu cấu trúc ngôn ngữ, phương pháp xây dựng học liệu tương tác và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Chương trình đồng thời kết hợp các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống tại Nga, qua đó tạo thêm môi trường thực hành tiếng Nga ngoài giờ học trên lớp.

Chương trình do Quỹ “Lịch sử của tôi” triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Liên bang Nga và Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên A.I. Herzen.

Phát biểu tại lễ bế mạc chương trình, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá cao giá trị thực tiễn của các dự án đưa giáo viên Việt Nam sang Nga bồi dưỡng trực tiếp bởi đây không chỉ là cơ hội tiếp nhận kiến thức lý thuyết mà còn được thực hành ngôn ngữ, tìm hiểu về nước Nga ngày nay.

Theo bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, tiếng Nga từng được giảng dạy rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hợp tác chặt chẽ với Liên Xô. Ngày nay, tiếng Anh cùng các ngôn ngữ khác dần trở nên phổ biến hơn song tiếng Nga vẫn mang một ý nghĩa riêng về văn hóa, lịch sử và sự hợp tác trong quan hệ hai nước. Mỗi năm Chính phủ Nga dành khoảng 1.000 suất học bổng cho công dân Việt Nam. Năm 2025, số hồ sơ đăng ký du học tại Nga đạt khoảng 2.500, điều này cho thấy sức hút của giáo dục Nga đối với sinh viên Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, đại diện phía Nga cho rằng việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Nga tại nước ngoài cần xuất phát từ những điều kiện cụ thể của từng quốc gia. Đối với Việt Nam, giáo trình, học liệu và phương pháp cần được điều chỉnh phù hợp với người học, đồng thời tạo thêm cơ chế hỗ trợ những giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đại diện Ban tổ chức đặc biệt dành thời gian lắng nghe những khó khăn và đề xuất từ các giáo viên Việt Nam và cho biết những ý kiến đóng góp này là cơ sở để xây dựng chương trình tiếp theo trong giai đoạn năm 2027 - 2028.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Từ thực tế giảng dạy, các giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tham gia chương trình cho rằng khó khăn hiện nay là thiếu môi trường sử dụng tiếng Nga thường xuyên, trong khi số trường phổ thông giảng dạy tiếng Nga và đội ngũ giáo viên còn tương đối mỏng. Vì vậy, các giảng viên mong muốn có thêm các chương trình dài hạn, tăng tính thực hành và cơ hội tiếp xúc với “tiếng Nga sống”. Các giảng viên tham gia khóa học đánh giá cao tính thực tiễn của chương trình lần này, khi được trực tiếp xây dựng sản phẩm, thử nghiệm phương pháp mới để áp dụng vào công việc giảng dạy sau khi trở về Việt Nam.