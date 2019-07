Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 từ ngày mùng 1-3/7; mầm non 5 tuổi từ ngày mùng 4-6/7; lớp 6 từ ngày mùng 7-9/7.

Từ ngày mùng 10-12/7, các trường tổng hợp số học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Hình thức tuyển sinh trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 13-18/7, phụ huynh đến trường để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

Hà Nội, năm học 2019 – 2020, dự kiến số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 em, giảm 13.000 học sinh so với năm trước.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2019 - 2020, dự kiến số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 em, giảm 13.000 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên, số học sinh vào trường lại tăng hơn 30.000 so với số học sinh lớp 5 ra trường. Số học sinh tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 132.000 em, tăng 2.000 học sinh so với năm trước, tăng khoảng 30.000 học sinh so với số học sinh lớp 9 ra trường.

Năm nay, dự báo công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội tiếp tục gặp áp lực về điều kiện cơ sở vật chất trường học, giáo viên do chênh lệch giữa số lượng tuyển mới cao hơn rất nhiều so với số lượng vừa ra trường.