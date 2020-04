Hà Nội yêu cầu không công khai địa chỉ, mật khẩu các lớp học trực tuyến

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua Sở GD-ĐT đã triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến cho học sinh, đồng thời phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 với 88 chương trình/tuần.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến Sở GD-ĐT đề nghị các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua Internet. Giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền, những phần mềm do Bộ GD-ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu sử dụng miễn phí trong mùa dịch Covid-19 và kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua Internet.

Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, trong đó hướng dẫn rõ quy trình quản lý, tổ chức một lớp học trực tuyến; các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên; trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học, không công bố công khai địa chỉ, mật khẩu lớp học, dùng các hệ thống dạy học trực tuyến có theo dõi được quá trình học tập, kiểm tra đánh giá học sinh…thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong các trường phổ thông.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet. Đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lý trong thời gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng Internet.