  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước dự Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Thứ Năm, 14:58, 28/05/2026
VOV.VN - Sáng 28/5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ năm 2026.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28-29/5, với sự tham dự của gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, sở giáo dục và đào tạo, các trường học, giáo viên tiếng Pháp cùng các mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng, triển vọng phát triển tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Pháp tại Việt Nam.

Theo thông tin tại diễn đàn, hiện Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng, thuộc nhóm mạng lưới hàng đầu châu Á về giảng dạy tiếng Pháp và song ngữ. Nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp cũng đang được triển khai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đa ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Diễn đàn Pháp ngữ tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ; đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

“Diễn đàn tổ chức tại tỉnh Gia Lai là cơ hội quý báu để ngành giáo dục của tỉnh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời mở rộng kết nối các đối tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, các tổ chức, cơ sở giáo dục và nghiên cứu có uy tín trên thế giới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có về khoa học giáo dục và đổi mới sáng tạo, Gia Lai luôn trân trọng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động tích cực hội nhập quốc tế”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Tag: VOV diễn đàn giáo dục pháp ngữ Bộ Giáo dục và Đào tạo Khoa học Giáo dục
Tiếng Pháp+ mở cửa văn hoá và kết nối cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 20/11, tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội), Nền tảng Tiếng Pháp+ (https://tiengphapplus.vn/vi/trang-chu) chính thức ra mắt công chúng, hướng tới việc kết nối người học với các cơ hội nghề nghiệp, các sáng kiến giáo dục và nhiều hoạt động văn hóa liên quan đến tiếng Pháp tại Việt Nam.

Bế mạc khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài”

VOV.VN - Ngày 20/9 vừa qua, lễ bế mạc khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài” đã diễn ra trực tuyến trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nhiều nước, Ban Cố vấn chuyên gia, các giảng viên cùng hơn 500 thầy cô giáo từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải pháp nào để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, cần thay đổi cách đánh giá học sinh một cách phù hợp, thú vị thông qua các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, phải đưa tiếng Anh ra ngoài phòng học, đảm bảo cơ hội giao tiếp cho học sinh và tiếng Anh phải là một ngôn ngữ “sống”.

