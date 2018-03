Học sinh Hà Nội thích thú khi U23 Việt Nam vào đề thi thử Tiếng Anh

Đó là cảm nhận của khá nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Nội sau khi trải qua bài thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh chiều nay (16/3).

Trái với không khí khá căng thẳng sau bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên diễn ra vào buổi sáng, chiều nay, hầu hết học sinh đều bước ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, phấn chấn.

Học sinh thích thú khi đội tuyển U23 vào đề thi Tiếng Anh.

Đề khảo sát Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ra dựa theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia, đề gồm 50 câu, hình thức trắc nghiệm khách quan, thí sinh hoàn thành trong thời gian 60 phút.

Đa số học sinh đánh giá đề tương đối vừa sức, phù hợp để xét tốt nghiệp và đại học. Đặc biệt nội dung đề thi đề cập đến nhiều vấn đề gần gũi như đội tuyển U23 Việt Nam, tác hại của việc sử dụng quá nhiều điện thoại di động trong xã hội ngày nay cũng khiến học sinh thích thú, hứng khởi hơn khi làm bài.

Cụ thể, câu hỏi về đội tuyển U23 như sau: “The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered (. . . ) from around the world and show promise for Vietnam’s soccer horizon".

Các phương án được đưa ra để thí sinh lựa chọn là:

A. Attend B. Attentively C. Attention D. Attentive

Ghi nhận tại điểm trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), là người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam, Bùi Nguyên Huy, học sinh lớp 12A3, hào hứng chia sẻ: “Em thấy rất vui khi đội bóng nước nhà được đưa vào đề thi. Không chỉ riêng em, mà rất nhiều bạn khác cũng có chung cảm xúc như vậy. Em thấy đề thi thử Tiếng Anh lần này khá vừa sức với học sinh. Đề có những câu hỏi để xét tốt nghiệp và có cả những câu dành để xét tuyển đại học”. Thí sinh này chia sẻ thêm, dù không theo học khối D, nhưng Huy tự tin làm được khoảng 80% đề thi.

Lã Yến Nhi, học sinh lớp 12D3 cho rằng, đề thi khá vừa sức với học sinh, không quá dài, phù hợp để làm trong khoảng thời gian 60 phút.

“Em thấy đề thi Tiếng Anh những năm trước phần đọc hiểu và tìm từ đồng/ trái nghĩa rất khó. Tuy nhiên, trong đề thi thử lần này, những phần trên không quá khó, có cả những câu tương đối dễ và những câu khó để phân loại học sinh. Em hy vọng đề thi THPT quốc gia năm nay sẽ không quá khó, cũng không quá dễ, ở mức như đề thi khảo sát lần này là tương đối vừa sức với học sinh”.

Tự tin làm được khoảng 90% đề thi, Đinh Hương Giang, lớp 12A1 phấn khởi: “Em thấy “dễ thở” hẳn sau khi làm bài thi thử môn Tiếng Anh chiều nay. Nếu so với đề thi Toán và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng nay, thì đề thi môn Tiếng Anh vừa sức và nhẹ nhàng hơn với học sinh. Đặc biệt, đề thi có nhiều nội dung gần gũi, thiết thực với giới trẻ như đội tuyển U23 Việt Nam, tác hại của việc sử dụng điện thoại, cũng giúp chúng em có cảm hứng tốt hơn trong lúc làm bài. Sau khi làm xong bài thi, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

Nữ sinh cũng chia sẻ, đây mới chỉ là đề thi thử, có thể đánh giá được phần nào năng lực của bản thân và giúp hệ thống kiến thức. “Em nghĩ thời gian sau đợt thi thử này mới thực sự quan trọng và cam go. Chúng em sẽ phải tập trung hết sức để ôn tập. Vì đề thi chính thức năm nay vẫn còn là một ẩn số, có thể dễ hoặc khó hơn rất nhiều so với đề thi thử”./.

Thi thử môn Toán: Học sinh "tái mặt" vì đề khó VOV.VN -Kết thúc buổi thi thử môn Toán, đa số học sinh tỏ ra lo lắng vì đề thi khá khó, không dễ khoang bừa. Điểm thi thử môn ngữ Văn ở Hà Nội chỉ ở mức 7-8? VOV.VN - Theo thầy Phạm Hữu Cường, đề thi thử môn Ngữ Văn ở Hà Nội tính thời sự không cao, phổ điểm chủ yếu sẽ từ 7-8 điểm.