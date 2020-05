Học sinh tiểu học và mầm non nô nức trong ngày “tựu trường đặc biệt“

Sáng 11/5, tại TPHCM, học sinh tiểu học các khối 1, 2, 3 đi học trở lại sau khoảng thời dài nghỉ do dịch Covid-19. Các trường đều chuẩn bị chu đáo về mặt phòng chống dịch cũng như phương án học tập để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Sáng ngày đầu tiên đi học trở lại, tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) nhộn nhịp hơn cả. Có thể nói hôm nay như là ngày “tựu trường” đặc biệt sau thời gian nghỉ dịch bệnh kéo dài. Tất cả học sinh đến trường đều xếp hàng để kiểm tra thân nhiệt và được thầy cô cho rửa tay trước khi vào lớp. Thầy Phạm Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để đón các em học sinh trở lại trường, trước 1 ngày đi học lại, nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay khô tại các lớp học và nhà vệ sinh, yêu cầu phụ huynh chuẩn bị khẩu trang và ghi tên mỗi em trên khẩu trang để tránh nhầm lẫn, mỗi em đều có cốc uống nước riêng.

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình đo thân nhiệt cho học sinh khối 1, 2 và 3 trong ngày đầu tiên đi học lại.



Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đang được thầy cô hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách trong ngày đầu trở lại trường.

Để tránh tụ tập quá đông, nhà trường giãn cách thời gian đưa đón bằng cách chia làm hai ca cách nhau 30 phút, khối 1và 2 học sáng, khối 4 và 5 học buổi chiều, đảm bảo một lần đến trường không quá 500 học sinh. Bên cạnh công tác phòng chống dịch chặt chẽ và nghiêm túc thì công tác ôn tập, dạy và học nhà trường cũng lên phương án cụ thể để không làm chất lượng giáo dục giảm sút sau nghỉ dài.



"Trong tuần đầu trở lại trường, các em sẽ được ôn lại kiến thức đã học trực tuyến. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng phụ đạo cho các em không có điều kiện, không biết cách tham gia học trực tuyến hay những em tham gia học trực tuyến nhưng không nắm vững kiến thức. Trong tuần thứ 2, chúng tôi sẽ kiểm tra giữa kỳ đối với khối 4;5 và kéo dài đến ngày 10/7 kết thúc học kỳ 2", thầy Hiếu cho biết.



Đối với Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận 7, TPHCM), ngày đầu đi học, các biện pháp phòng dịch cũng được nhà trường thực hiện tốt. Cô Tống Thị Kiểm, Hiệu trường của trường cho biết, hiện tại để giãn cách phòng dịch, nhà trường cho học sinh học 2 buổi sáng chiều và không tổ chức bán trú, không ăn uống tại trường, các giờ ra chơi và đưa đón lệch nhau để tránh tập trung đông học sinh cũng như phụ huynh cùng một lúc: "Nhà trường đã vệ sinh toàn bộ, khử khuẩn sát trùng, xịt thuốc tất cả ngoài hành lang trường cho đến các ngõ ngách, tay năm cửa, huy động mọi lực lượng là làm công tác đón các cháu, nói chung chuẩn bị tất cả các thiết bị như nước sát khuẩn, nước tẩy rửa, khẩu trang cho các cháu".



Sau thời gian nghỉ dài, nhiều phụ huynh rất vui, mừng phấn khởi khi con em được đi học lại. Mặc dù khó tránh khỏi tâm lý lo lắng nhưng nhiều phụ huynh yên tâm hơn khi những ngày vừa qua, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới, công tác phòng dịch trong cộng đồng cũng như các nhà trường được thực hiện chủ động nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Bên cạnh chuẩn bị cho các con cách phòng dịch, các phụ huynh cũng chuẩn bị về tâm lý, tư tưởng cho các con trở lại trường.



Anh Nguyễn Công Huân có con đang học lớp 3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản chia sẻ khi ngày đầu đưa con trở lại trường: "Mình chuẩn bị tư tưởng cho bé để chống virus bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay". (Mai Cát/VOV-TPHCM)

Tại Đà Nẵng, hơn 76.000 học sinh mầm non đã trở lại trường từ sáng 11/5. Các nhà trường chủ động phòng chống dịch, tổ chức ăn bán trú, tạo sự an tâm cho phụ huynh. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non vẫn phải tuân thủ việc đeo khẩu trang cho học sinh trước khi đến trường và sau khi rời lớp; không trang bị nước rửa tay sát khuẩn để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra cho trẻ.

Các trẻ ăn sáng tại trường trong ngày đầu trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ vì dịch.



Từ 7h sáng, rất đông phụ huynh đưa trẻ đến các trường mầm non. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có 2 con đều học mầm non cho biết: "Hai con nhà tôi háo hức cả đêm qua, 11h đêm vẫn chưa chịu ngủ, đòi đi học luôn. Khi cho con đi học trở lại tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào các cô. Các cô cũng rất chu đáo, trước khi trẻ đi học lại các cô đều nhắn tin hỏi thăm phụ huynh, mong muốn của phụ huynh có muốn cho con đến trường hay không..."



Vì ngày đầu đi học còn bỡ ngỡ, nhiều trẻ òa khóc, bám chặt bố mẹ không chịu vào trường. Các giáo viên đã nhanh chóng vỗ về, hỗ trợ đưa các em về lớp học. Do quy định giãn cách đã được nới lỏng nên các trường mầm non tại Đà Nẵng tổ chức bán trú ngay từ ngày đầu trẻ trở lại trường. Phụ huynh có thể đăng ký gửi trẻ và đăng ký cho trẻ ăn bán trú tại trường; phương án đón trẻ cũng bảo đảm linh hoạt.

Cô Phạm Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Bé Thông Minh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đã họp Ban hội đồng Sư phạm quyết định tăng cường cho các bé làm quen mặt chữ, chữ số trong chương trình học. Tăng cường hoạt động vui chơi kết hợp với các môn học liên quan đến việc chuẩn bị cho các con vào lớp học, tạo sự yên tâm cho phụ huynh". (Phương Cúc/VOV-Miền Trung)

Sáng 11/5, cùng với khối mầm non, các địa phương trong khu vực ĐBSCL đã cho học sinh các khối tiểu học và trung học cơ sở đi học trở lại. Tất cả các trường học trước khi đón các em vào lớn đều được vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe của các thầy trò trong khu vực.

Tại Vĩnh Long, tất cả các khối lớp từ mầm non đến đại học đều đã đi học trở lại. Mặc dù tình hình dịch bệnh trong khu vực đã được kiểm soát và tỉnh Vĩnh Long cũng chưa xuất hiện ca nhiễm bệnh nào, nhưng khi đi học trở lại, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong tỉnh vẫn triển khai các biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh. Tất cả các em học sinh trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt, nhà trường bố trí khu vực rửa tay nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây nhiễm.

Tất cả các em học sinh ở tỉnh Vĩnh Long trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt.

Trường tiểu học xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bố trí khu vực rửa tay cho các em học sinh.

Cô Phan Thị Hóa, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Vĩnh Long cho biết: "Chúng tôi đã lắp đặt hệ thống 20 vòi rửa tay để trước sân trường để đảm bảo các em đủ chỗ rửa tay trước khi vào lớp. Đồng thời, nhà trường trang bị khẩu trang nước rửa tay và nước sát khuẩn".



Tại tỉnh An Giang, hôm nay, hơn 60.000 học sinh, thuộc bậc học mẫu giáo mầm non trên địa bàn tỉnh đến trường học trở lại. Để đảm bảo an toàn vệ sinh khi học sinh học trở lại lớp, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành y tế tiếp tục vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhiều lần trường học, lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập… Đồng thời, cho phép các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được tổ chức học bán trú, nội trú trên cơ sở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.



Đối với học sinh trường tiểu học A Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang chính quyền địa phương hiện vẫn còn cách ly 66 người do tiếp xúc với 2 em học địa phương sang Campuchia và trở lại trường học nhưng chính quyền địa phương và ngành giáo dục không biết. Sức khỏe của những người đang cách ly vẫn ổn định. Đối với các em học sinh 2 khối lớp 2 và lớp 5 của trường Tiểu học Vĩnh Bình, do cách ly tại nhà nên được nhà trường phân công giáo viên gửi bài tập về cho các em học tại nhà.



Tại thành phố Cần Thơ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trên địa bàn đi học trở lại. Ghi nhận của phóng viên tại Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, trong ngày đầu đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, học sinh được đo thân nhiệt, bố trí giờ vào học lệch nhau để tránh tập trung đông người. Trước cửa mỗi phòng học đều được trang bị nước rửa tay để phòng dịch.

Học sinh Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều, Cần Thơ ngày đi học trở lại.



Cô giáo chủ nhiệm một lớp Trường tiểu học Võ Trường Toản lì xì học sinh.

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu Trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản cho biết: "Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong tuần đầu, các bé sẽ học một buổi, theo đó học buổi sáng là khối 1, khối 2 và khối 5. Các khối cũng được chia giờ vào học để tránh ùn tắc giao thông và phòng, chống dịch. Buổi trưa, các khổi ra về cách nhau 10 phút".



Như vậy tính đến nay hầu hết các địa phương trong khu vực ĐBSCL đều đã cho học sinh đi học trở lại. Riêng các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và thành phố Cần Thơ còn lại khối mầm non, mẫu giáo chính quyền địa phương vẫn chưa cho học sinh đi học. (Chanh Tuy - Phạm Hải - Phan Ánh/VOV-ĐBSCL)

Tại Yên Bái, học sinh mầm non và tiểu học cũng nô nức trở lại lớp. Như vậy, đến ngày 11/5, toàn bộ các bậc học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở lại học bình thường.



Em Trịnh San San, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cùng các bạn rất phấn khởi được trở lại lớp học sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



"Em mong ngày đi học lại đã lâu, nên hôm nay em dậy sớm và đến lớp trước giờ học nhiều hơn để có thời gian gặp gỡ các bạn, thầy cô. Trong thời gian nghỉ dài em cảm thấy rất nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô giáo. Và nay được đi học lại em thấy rất vui, em sẽ cố học thật giỏi để cuối năm đạt được kết quả cao nhất", San San chia sẻ.

Em Trịnh San San cho biết, em rất vui khi không còn phải học trực tuyến với tín hiệu đường truyền không ổn định.

Tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, sáng sớm 11/5, hơn 18.000 học sinh bậc Mầm non và Tiểu học cũng đã nô nức trở lại trường, lớp như bước vào năm học mới. Song song với đón học sinh, các biện pháp kiểm tra dịch Covid-19 được nhà trường triển khai với từng em.



Đối với các trường học vùng cao, ngoài công tác chuẩn bị tại lớp, các thầy cô giáo còn phối hợp với chính quyền địa phương đến từng thôn bản, nhà học sinh để thông báo, vận động các em trở lại lớp học.

Tiết học Vẽ đầu tiên của các em học sinh Mầm non Bình Minh (Yên Bình) sau đợt nghỉ dài.

Ngành giáo dục Yên Bái cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để tránh chủ quan lơ là trong phòng dịch.

Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết: "Sở đã chỉ đạo các trường có kế hoạch học bù khi học sinh trở lại trường, theo đó, có những nơi sẽ học hai buổi. Đồng thời, chúng tôi cũng bám sát nắm vững tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh".



Toàn tỉnh Yên Bái có trên 200.000 học sinh, trong đó, gần 57.000 học sinh Mầm non, hơn 84.000 học sinh Tiểu học. Theo đánh giá sơ bộ, trong buổi học đầu tiên, tỷ lệ học sinh đi học đạt trên 98%, số học sinh chưa đến lớp chủ yếu là trẻ Mầm non và dự kiến sẽ đi học trở lại trong những ngày tới"./.(Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc)