Khi học sinh “chạm” vào công nghệ bằng những sản phẩm thực tiễn

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều mô hình, sản phẩm ứng dụng thực tiễn của học sinh, sinh viên đã được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học - Công nghệ sáng tạo. Từ các mô hình tự động hóa cơ bản đến những sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến thông minh… tất cả đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo và niềm đam mê khoa học của thế hệ trẻ.

Trong đó, mô hình “Khu vườn thông minh” của nhóm học sinh lớp 9/1 Trường THCS Phan Văn Trị gây ấn tượng với ngôi nhà AI tích hợp cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và khả năng tương tác với con người.

Mô hình nhà thông minh do học sinh tự thiết kế và lắp ráp

“Nhóm con có ba bạn, con là Lê Trọng Dũng, bạn Sang với bạn Lê Gia Hưng. Chúng con mua những linh kiện từ trên mạng về để lắp mô hình. Mô hình nhà của nhóm con là một mô hình nhà AI, có đầy đủ các chức năng như bật tắt đèn hoặc tương tác với con người như một người bạn khi cần thiết. Bên cạnh đó là một khu vườn đi kèm với ngôi nhà, khu vườn này bao gồm cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng”, Dũng hào hứng khoe.

Dũng hào hứng chia sẻ thêm: "'Khu vườn thông minh' hướng đến phục vụ việc trồng trọt hiệu quả hơn, trong khi hệ thống AI đóng vai trò như một 'bách khoa toàn thư', hỗ trợ điều khiển và tương tác với người dùng".

Trong quá trình thực hiện, các thành viên phân công rõ ràng: Dũng và Sang phụ trách phần ngôi nhà, còn Hưng đảm nhiệm lập trình AI. “Có nhiều khó khăn vì những mạch điện tử này nếu mình làm không chuẩn sẽ bị nhiễu, cảm biến không nhận được, bênh cạnh đó còn phải lắp đặt wifi. Bạn Hưng sau đó phải training cho AI để nó hiểu được câu lệnh của mình muốn nói gì”, Dũng nói.

Học sinh trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại Ngày hội

Bên cạnh đó, nhóm của các em Huỳnh Minh Nhật và Minh Trí, Trường THPT Gò Vấp cũng mang đến mô hình máy rửa tay tự động với tính ứng dụng cao. Dù gặp không ít trở ngại trong quá trình thực hiện, các em vẫn kiên trì theo đuổi và nuôi dưỡng đam mê với công nghệ.

“Có nhiều khó khăn nhưng bọn em cố gắng làm. Sau này em dự định phát triển và hoàn thiện chiếc máy này để áp dụng được trong đời sống. Từ những việc làm này em sẽ mở rộng ra những công việc khác, như làm về robot hoặc trí tuệ nhân tạo. Em nghĩ mình sẽ nâng cao về môn học STEM, ứng dụng vào công nghệ cảm biến. Tương lai sau này em sẽ chú trọng công nghệ, em muốn tìm hiểu thêm kiến thức về cảm biến và những công nghệ cao hơn trong tương lai gần” - Minh Nhật tâm sự.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trẻ

Không chỉ là sân chơi khoa học, chương trình còn mở ra cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và các sản phẩm công nghệ có khả năng chuyển giao.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự đa dạng từ các sản phẩm sơ khai của học sinh THCS, THPT đến những đề tài công nghệ có khả năng ứng dụng cao của sinh viên. Đồng thời, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng được giới thiệu, giúp học sinh hình dung rõ hơn về ngành nghề trong tương lai.

Hoạt động lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong trường học

“Năm nay kết hợp tổ chức hoạt động về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số với quy mô lớn so với các năm trước và đây cũng là xu hướng mà chúng tôi muốn. Hy vọng trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều hoạt động nữa để lan tỏa tinh thần khoa học công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, định hướng các ngành nghề cho các em học sinh phổ thông để các em có đam mê, đặc biệt ở lĩnh vực STEM”, ông Nhân nói.

Ở góc độ giáo dục phổ thông, STEM đang trở thành cầu nối giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận xét: “Ở các trường có rất nhiều mô hình, mỗi mô hình có một đặc thù riêng. Tất cả đều nói lên một điều là việc vận dụng kiến thức trên lớp, ở các bộ môn để học sinh được tiếp cận và giải quyết được vấn đề trong thực tế. Tất cả những mô hình đều hay, sinh động và mang nhiều ý nghĩa, cũng như việc vận dụng của học sinh trong việc học tập. Nhất là những năm gần đây công nghệ ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật ngày càng tiến độ”.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đang giới thiệu mô hình Mái nhà Ánh Dương cộng đồng

Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông, TP.HCM cho biết, sự kiện “Tuổi trẻ sáng tạo” được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57, hướng đến xây dựng môi trường thuận lợi để hoạt động nghiên cứu, sáng tạo lan tỏa sâu rộng trong trường học và cộng đồng. Phường định hướng tập trung vào lĩnh vực giáo dục, tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo như Đại học Công nghiệp, Đại học Gia Định và các trường cao đẳng trên địa bàn. Đây là hoạt động khởi đầu để từ đó thấy được hiệu quả của các ứng dụng, hoạt động giáo dục sáng tạo trong nhà trường, nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.

“Sắp tới, chúng tôi mong muốn sẽ tạo nhiều sân chơi như thế này và tạo thêm nhiều hoạt động thi đua, sáng tạo, triển lãm các mô hình thực tiễn để người dân trên địa bàn thấy được sự phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời, các công ty, các doanh nghiệp cũng tiếp cận được các mô hình này để có thể liên kết với các trường, triển khai vận dụng trong phát triển kinh tế”, bà Nhàn cho biết thêm.

Những sân chơi bổ ích góp phần khơi dậy đam mê khoa học trong giới trẻ

Từ các mô hình sáng tạo cho thấy bức tranh chung về phong trào khoa học công nghệ tại TP.HCM ngày càng rõ nét, với sự tham gia tích cực của nhà trường, địa phương và cộng đồng. Những sân chơi thiết thực không chỉ khơi dậy đam mê trong giới trẻ, nuôi dưỡng tinh thần năng động, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới.