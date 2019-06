Lạng Sơn tăng cường chống gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Cụm thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Lạng Sơn do Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức có 20 điểm thi tại các huyện, thành phố với khoảng 8.200 thí sinh tham dự.

Công an Lạng Sơn kiểm tra các phương án đảm bảo ANTT cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019, bảo đảm các trang thiết bị PCCC & CNCH để sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi và khu vực lân cận, hệ thống camera giám sát tại tất cả các phòng thi, phòng chấm thi và khu vực giao - nhận đề thi đã được kiểm tra, rà soát. Trung tá Phùng Quang Trung, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng cũng triển khai kế hoạch, huy động tối đa quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.



“Đơn vị đã tham mưu thành lập các tổ công tác, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tham gia tập huấn các nội dung liên quan đến thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng trong gian lận thi cử. Tăng cường chỉ đạo công an các huyện, thành phố, phòng nghiệp vụ trong công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra kỳ thi”. Trung tá Phùng Quang Trung nói./.

