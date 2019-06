Ngày thi đầu tiên: Vẫn có nhiều thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Ngày thi đầu tiên kỳ thi tại Điện Biên diễn ra an toàn

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, ngày thi đầu tiên, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, cả nước có 34 thí sinh và 2 cán bộ vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi môn Toán chiều nay, toàn tỉnh có 25 thí sinh bỏ thi; đề thi được đánh giá là phù hợp với đa số thí sinh trên địa bàn. Mặc dù vậy, tại một số điểm thi có tình trạng thí sinh ký nhầm sang ô chữ ký của giám thị trong giấy thi, tuy nhiên đã được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Sơn La có gần 100 lượt thí sinh bỏ thi trong ngày thi đầu tiên

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, tỉnh Sơn La có gần 100 lượt thí sinh bỏ thi, 1 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Ngữ văn.

Môn Toán chiều nay là môn có thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất. Tuy nhiên, có 44 thí sinh không đến làm bài thi. Sáng nay cũng có 54 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Văn. Như vậy tổng hợp trong ngày thi đầu tiên hôm nay, toàn tỉnh Sơn La có 98 thí sinh bỏ thi. Chiều nay, tại cụm thi Sơn La không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Về đề thi, đa số các thí sinh cho rằng, đề thi năm nay bao quát được các kiến thức các em đã học, không đánh đố học sinh và phù hợp với sức học của các em.

Các thí sinh ở Sơn La ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Oanh, ở tổ 3 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: “Theo như cảm nhận của em thì đề năm nay đã dễ hơn so với đề năm ngoái, trọng tâm kiến thức thì cũng gọi lại thu hẹp hơn, nó không rộng quá như năm ngoái, dễ làm hơn. Nếu mà văn thì em thấy phần làm văn là khó nhất, còn đề tài thì em thấy năm câu cuối là những câu xếp loại khó, về cơ bản nói chung thì em vẫn làm được. Không khí trong phòng thi thì rất là yên tĩnh, dễ tập chung để làm bài, ý thức của mỗi học sinh cũng rất là tốt, không ai làm phiền ai, có thể dồn hết trọng tâm vào để làm bài”.

Một điểm thi tại Quảng Ninh đã xảy ra một sự cố chập cháy điện



Ngay trước giờ phát đề thi môn Toán, tại điểm thi trường THPT Cẩm Phả thuộc cụm thi THPT Quốc gia tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một sự cố chập cháy điện, khói đen và mùi khét lan rộng.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch thành phố Cẩm Phả cho biết: Nhân viên điện lực và phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố: “Thời điểm đó có tất cả hội đồng coi thi và bộ phận điện lực có một nhân viên kỹ thuật trực để xử lý sự cố. Duy nhất có một phòng bị sự cố về điện và chúng tôi đã di chuyển tất cả các em sang phòng thi dự phòng và không ảnh hưởng đến việc thi của các em vì thời điểm đó mới đầu giờ, chưa tới giờ thi”.

Theo báo cáo nhanh của BCĐ Thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Ninh, buổi thi Toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế thi, 58 thí sinh vắng mặt.

Bình yên tại điểm thi Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Kạn, Cao Bằng và Lạng Sơn

Tại tỉnh Hải Dương có 18.325 thí sinh tham gia làm bài thi môn Toán và tính chung trong ngày thi thứ nhất, tại 34 điểm thi của tỉnh Hải Dương, có 79 thí sinh bỏ thi không lý do; không có trường hợp vi phạm quy chế phải lập biên bản.

Nhiều thí sinh khá tự tin sau khi thi xong 2 môn văn và toán.

Tại tỉnh Bắc Kạn, có 8 thí sinh vắng mặt trong buổi thi toán chiều nay, trong đó có 6 thí sinh tự do. Tại tỉnh Lạng Sơn, số thí sinh bỏ môn thi chiều nay là 28 em. Còn tại tỉnh Cao Bằng, số thí sinh không đến làm bài thi môn Toán là 35 em,

Còn tại hải Phòng, số thí sinh vắng mặt là 90 em. Tất cả các địa phương này đều không ghi nhận các trường hợp vi phạm quy chế thi cũng như không có sự cố ảnh hưởng đến việc làm bài thi của thí sinh.

Trong môn thi Toán chiều nay, các địa phương khu vực Đông Bắc không ghi nhận các trường hợp vi phạm quy chế thi cũng như không có sự cố ảnh hưởng đến việc làm bài thi của thí sinh.



Đề thi môn Toán được đánh giá là sát chương trình ôn tập, không gây sức ép cho thí sinh và có sự phân hóa, tạo điều kiện cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT đạt điểm trung bình.

“Điểm nóng” thi Hòa Bình đảm bảo kỳ thi “sạch”, không có giân lận

“Đảm bảo kỳ thi sạch, không có gian lận, trung thực, công bằng, khách quan”. Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại buổi kiểm tra công tác coi thi ở “điểm nóng” – Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Tại Cụm thi tỉnh Hòa Bình, trường ĐH Hà Nội và Học viện Chính sách phát triển được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức kỳ thi; Trường ĐH Hà Nội là đơn vị chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm. Huyện Lương Sơn có 4 điểm thi.

Đề thi Ngữ văn không quá khó, thí sinh rạng rỡ ra khỏi phòng thi.

Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi có 458 thí sinh, trong đó có 275 thí sinh phổ thông và 183 thí sinh giáo dục thường xuyên. Rút kinh nghiệm năm trước, thanh tra cắm chốt của Trường ĐH Hà Nội, của Sở GD&ĐT thực hiện đúng quy trình thanh tra thi, đặc biệt là các khâu liên quan đến an ninh, bảo mật đề thi. Tủ đựng đề thi, bài thi là hai tủ riêng biệt có niêm phong, khóa tủ do trưởng điểm thi giữ.

Khi mở niêm phong có ít nhất đại diện bốn thành phần: Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an bảo vệ…Theo ông Chu Văn Quân, Trưởng điểm thi THPT Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tiêu cực thi của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm ngoái không nằm ở khâu coi thi. Tuy nhiên, nguyên tắc năm nay theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình phải làm đúng quy định, an toàn nhưng không chủ quan. Với kinh nghiệm 13 năm làm thanh tra thi và 5 năm làm hiệu trưởng.

Những thí sinh đã ra khỏi phòng thi với khuôn mặt vui mừng bên người thân.

“Thực hiện không chủ quan trong công việc thì chúng tôi chắc chắn kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Toàn ngành chúng tôi đã quán triệt, rút kinh nghiệm những ai được phân công coi thi thì phải học kỹ quy chế. Tất cả các phương án chúng tôi đã định liệu hết, cách thức xử lý. Ví dụ, khi phương án xử lý thí sinh sử dụng công nghệ cao chúng tôi cũng có phương án, cán bộ coi thi làm gì, những dấu hiệu nhận biết thí sinh sử dụng công nghệ cao…Đối với học sinh chúng tôi cũng quán triệt nắm vững quy chế và chuẩn bị cho các em tâm thế bước vào kỳ thi”, ông Chu Văn Quân khẳng định.

Năm nay, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi có 324 thí sinh dự thi, trong đó có 195 học sinh THPT và 129 thí sinh giáo dục thường xuyên. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, điểm thi quán triệt từng cán bộ coi thi có tinh thần trách nhiệm và có sự phối hợp tốt nhất với các đơn vị. Điểm khác biệt nhất so với năm ngoái, theo bà Nguyễn Thị Tươi là năm nay công tác chuẩn bị được đặc biệt quan tâm và chú trọng.

“Chúng tôi rất yên tâm vì năm ngoái chúng tôi có số lượng công an mỏng hơn. Năm nay thì được các cấp lãnh đạo từ bộ, đến tỉnh, sở, huyện đã thành lập BCĐ kỳ thi rất chu đáo và nhân sự rất dày. Như công an của huyện Lương Sơn có kế hoạch rất cụ thể, chi tiết. Điểm thi chúng tôi có 7 đồng chí công an và mỗi dồng chí công an phụ trách một khâu riêng biệt để làm thế nào đảm bảo đúng quy chế và an toàn”, cô giáo Nguyễn Thị Tươi nói.

Sau khi kiểm tra công tác coi thi tại phòng thi, công tác an ninh, bảo vệ, y tế… tại hai điểm thi trường THPT Lương Sơn và trường THPT Nguyễn Trãi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý các Trưởng điểm thi, cán bộ Hội đồng thi tiếp tục tổ chức công tác coi thi đúng quy chế, quán triệt cán bộ coi thi làm việc đúng vị trí, chức năng của mìn; đề phòng gian lận thiết bị công nghệ cao...

Tại nhiều điểm thi, nhiều thí sinh đã hoàn thành sớm và bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rất phấn khởi.

“Chỉ đạo của tỉnh HB đã sát sao. Tinh thần của chính phủ đã lan tỏa đến các địa phương, không chỉ đến tỉnh, mà còn đến huyện, mà không chỉ đến huyện mà còn đến các điểm thi, đến các thầy cô giáo thống nhất quán triệt rất sâu sắc mục tiêu cũng như trách nhiệm của những người làm công tác thi. Đảm bảo kỳ thi sạch, k có gian lận, đảm bảo trung thực, công bằng, khách quan. Có thể nói là trong những ngày này thì những từ trung thực, khách quan, công bằn, minh bạch được nhắc đi nhắc lại và cũng là tiêu chí của những người làm công tác thi”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi THPT Quốc gia cũng đã kiểm tra tại điểm trường THPT Sơn Tây và Trường Hữu nghị 80, ở Sơn Tây, Hà Nội.

Thanh Hóa: Vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, bị đình chỉ

Chiều nay (25/6) ông Hoàng Mạnh Thắng – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: Buổi thi môn Toán chiều nay, toàn tỉnh Thanh Hóa vắng 189 thí sinh; có 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi.

Trong khi đó, buổi sáng, sau khi kết thúc môn thi ngữ Văn, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên, tất cả 70 điểm thi trong toàn tỉnh được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Không có cán bộ, giám thị coi thi nào vi phạm quy chế. Cùng với đó, công tác bảo vệ kỳ thi được hực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức ngày đầu của kỳ thi.

Nghệ An hỗ trợ thí sinh đi đò tới điểm thi không chậm giờ

Cô giáo Lê Thị Vân, Phó điểm thi trường Nguyễn Sĩ Sách, huyện Thanh Chương cho biết, tại điểm thi này có 603 thí sinh thì trong đó có 162 thí sinh sống bên tả ngạn Sông Lam phải đi đò. Tuy nhiên không có thí sinh nào vắng mặt hoặc chậm giờ. Môn thi buổi chiều cũng diễn ra nghiêm túc.

Các lực lượng huyện Thanh Chương làm nhiệm vụ tại bến đò Phuống.

Theo đó, để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương có học sinh cư trú cách sông, tổ chức đưa người thân và các thí sinh qua đò miễn phí.

Đối với các thí sinh đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có thể đi qua 2 con đường; Nếu đi đường bộ, qua cầu theo Quốc lộ 46 sẽ có quãng đường là 14 km, còn nếu qua đò Phuống thì quãng đường chỉ là 4 km. Vì vậy, đa số thí sinh và phụ huynh đều chọn đi qua đò Phuống để đến điểm thi.

Theo quy định, mỗi chuyến đò chỉ chở tối đa 12 xe máy và người, nên các lực lượng phục vụ luôn phải có mặt trước thời gian thí sinh lên đò. Trong 2 buổi thi của ngày đầu tiên, 603 thí sinh đều có mặt đầy đủ, tham gia thi tại điểm trường Nguyễn Sĩ Sách và không có thí sinh nào đến muộn.

Đưa thí sinh qua đò đến điểm thi trường THPT Nguyễn Sỹ Sách.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong 2 ngày tới, 3 đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An cũng tiến hành kiểm tra các điểm thi để kịp thời giải quyết sự cố nếu có. PGS TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.

(Phải tăng cường khâu giám sát từ 2 thanh tra cắm tại điểm trường và tăng cường sự thanh tra kiểm tra giám sát của 3 đoàn kiểm tra của tỉnh để làm sao mọi người thực hiện đúng vị trí chức trách của mình theo quy chế thi để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc an toàn và đúng quy chế.

Lâm Đồng: ngày thi đầu tiên có 113 thí sinh bỏ thi và 1 thí sinh bị đình chỉ thi



Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Lâm Đồng, kết thúc ngày thi đầu tiên toàn tỉnh có 113 thí sinh bỏ thi và 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Tại Lâm Đồng, kết thúc buổi thi môn Toán với 90 phút làm bài, nhiều thí sinh ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đề Toán năm nay vừa sức, việc đạt điểm trung bình trở lên là trong tầm tay đa số học sinh. Em Võ Quốc Huy, học sinh lớp 12B, Trường THCS và THPT Tây Sơn, thành phố Đà Lạt cho biết, Thời gian làm bài tương đối phù hợp, em tự tin làm bài được hơn 70%.

“Theo em thấy đề thi năm nay khá cơ bản, 30 câu đầu nó giúp cho thí sinh lấy được điểm dễ. Còn 20 câu sau tương đối khó phải áp dụng nhiều kiến thức”.

Các thí sinh tự tin với bài thi môn Toán.

Trong ngày thi đầu tiên, tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Lâm Đồng có 113 thí sinh vắng thi, trong đó có 55 thí sinh vắng thi môn văn và 68 thí sinh vắng thi môn toán. Trong buổi sáng, 1 thí sinh dự thi môn Ngữ văn bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế.

58.000 thí sinh ở Tây Nguyên hoàn thành ngày thi đầu tiên



Hôm nay, hơn 58.000 thí sinh ở 5 tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với 2 môn thi văn và toán. Theo Ban tổ chức kỳ thi ở các tỉnh, ngày thi đầu tiên vừa đảm bảo an ninh,giữ nghiêm quy chế. Đề thi phù hợp đã tạo không khí thoải mái cho đa số thí sinh làm bài.

Theo thông tin từ Ban tổ chức kỳ thi ở các tỉnh, ngày thi đầu tiên ở Tây Nguyên diễn ra trong thời tiết mát mẻ, giao thông thông suốt, không xảy ra ách tắc. Cùng với yếu tố thời tiết, ngày thi đầu tiên còn thuận lợi bởi đề thi vừa sức. Cả ở môn Văn và Toán, các thí sinh được hỏi đều tự tin sẽ đạt mức điểm trung bình trở lên.

Với nhiều yếu tố thuận lợi, ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia, các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận tỷ lệ dự thi so số đăng ký đạt khoảng 99,5% trở lên. Trong đó, chỉ có 1 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi môn văn do vi phạm quy chế thi.

Cả nước có 34 thí sinh và 2 cán bộ vi phạm quy chế thi

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 gồm hai môn thi là Ngữ văn và Toán, cả nước có 34 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 3, đình chỉ 30 thí sinh và 2 cán bộ coi thi bị đình chỉ.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, số thí sinh đến dự thi hơn 868 nghìn thí sinh, đạt tỷ lệ 99,60% so với số thí sinh đăng ký; số thí sinh dự thi môn Toán hơn 878 nghìn, đạt tỷ lệ 99,53%. Kết thúc ngày thi thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, hầu hết các Điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Hôm nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại một số địa phương như: Đắc Lắk, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh; Đà Nẵng, Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Nam, Bắc Ninh,…Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia yêu cầu tất cả các Điểm thi trên toàn quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đối với các bài thi/môn thi còn lại.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục- Đào tạo kiểm tra kỳ thi tại Gia Lai

Công tác tổ chức thi, coi thi tại Gia Lai trong ngày đầu của kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra nghiêm túc và đúng quy định. Đó là nhận định của đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo, khi kiểm tra thực tế ngày đầu kỳ thi tại địa phương.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức coi thi tại 5 điểm thi của huyện Mang Yang và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Các thí sinh tự tin với bài thi.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng đoàn kiểm tra cho biết, thực tế cho thấy Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn, tổ chức kỳ thi sâu sát, đảm bảo đúng kế hoạch; cơ sở vật chất đầy đủ, thuận tiện cho thí sinh; 2 môn thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra cũng hoan nghênh công tác phối hợp của chính quyền các địa phương và tỉnh đoàn Gia Lai trong việc hỗ trợ, tiếp sức mùa thi năm nay.

“Đến thời điểm này, Gia Lai đã đảm bảo tốt các hoạt động của kỳ thi. Ví dụ sao in đề đảm bảo. Hôm nay, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Chúng tôi đánh giá cao rằng tỉnh đã có những chính sách của địa phương hỗ trợ tốt cho kỳ thi, ví dụ như hỗ trợ về tài chính. Tôi được biết, tất cả các thí sinh đều được hỗ trợ tài chính từ ngân sách địa phương. Thứ hai là chúng tôi đánh giá cao hoạt động của đoàn thanh niên. Những điều này đã tạo được tác động xã hội tích cực đối với kỳ thi”, ông Nguyễn Xuân Hải nói.

Như vậy, đến 16 giờ hôm nay, hơn 13.000 thí sinh tại tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 2 môn thi (văn và toán) của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn văn là 99,67%, tỷ lệ thí sinh dự thi môn toán là 99,63%. Trong cả 2 môn thi, Hội đồng thi không ghi nhận trường hợp thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh kết thúc bài thi môn toán tại điểm thi trường THPT Pleiku (thành phố Pleiku).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị tại nạn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến gia đình cán bộ coi thi bị tử vong do tai nạn giao thông.

Trưa nay (25/6), Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình cô giáo Trần Thị Thúy. Cô Thúy dạy môn Sử ở trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa là cán bộ coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 vừa chết trong vụ tai nạn giao thông trước ngày thi.

Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của tỉnh Quảng Trị thăm hỏi gia đình cô Trần Thị Thúy.

Trước đó, tối qua (24/6), sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, cô giáo Trần Thị Thúy trở về thăm gia đình. Khi đến xã Gio Quang, huyện Gio Linh thì xảy ra va chạm với một xe khác. Cô Thúy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Được biết, cô Thúy là trưởng bộ môn Sử của trường THPT A Túc, gia đình rất khó khăn, 2 con bị khuyết tật.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi và bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bà Lê Thị Hương cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô Thúy.

“Sáng nay, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh lên thăm và thắp hương cho cô Trần Thị Thúy. Cô có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, trước mắt Ban chỉ đạo thi, Công đoàn ngành có 1 phần hỗ trợ kinh phí cho gia đình. Đặc biệt sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lời chia buồn đến gia đình”, bà Lê Thị Hương cho hay./.