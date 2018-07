Người thân thí sinh được “nâng điểm” ở Hà Giang có bị xử lý?

Dư luận những ngày qua vô cùng phẫn nộ trước thông tin ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang là thủ phạm tạo nên điểm thi cao bất thường ở Hà Giang.

Nhận các tin nhắn gửi vào điện thoại cá nhân, ông này nhập số báo danh vào máy tính và sửa điểm. Tổng cộng, ông Lương đã sửa hơn 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên VOV.VN, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, trong trường hợp nếu gia đình, phụ huynh học sinh có hành vi đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho ông Vũ Trọng Lương để nhằm mục đích sửa chữa làm sai lệch điểm thi thì có dấu hiệu Tội đưa hối lộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 364 BLHS 2015.

Điểm thi môn Toán từ 9 trở lên của Hà Giang có sự bất thường so với các tỉnh, thành có truyền thống giảng dạy, học tập tốt (Ảnh: Vietnamnet).

“Tuy nhiên cần xem xét, điều tra kỹ lưỡng về sự việc để xác định dấu hiệu hay hành vi vi phạm hay không trong vụ việc để đưa ra hình thức xử lý cho đúng. Ví dụ như người nhà học sinh nếu có đưa tiền hay vật chất gây tác động làm thay đổi kết quả thi thì phải xác định mức tiền hay giá trị vật chất là bao nhiêu để có thể xử lý hình sự hay dân sự và mức độ hình phạt cho chính xác nhất”, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) nói./.

